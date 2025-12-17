- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
751
Gewinntrades:
490 (65.24%)
Verlusttrades:
261 (34.75%)
Bester Trade:
30.66 UST
Schlechtester Trade:
-48.36 UST
Bruttoprofit:
4 389.46 UST (388 105 pips)
Bruttoverlust:
-3 997.90 UST (304 249 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (205.32 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
244.08 UST (15)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
73.77%
Max deposit load:
9.55%
Letzter Trade:
27 Minuten
Trades pro Woche:
141
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.47
Long-Positionen:
660 (87.88%)
Short-Positionen:
91 (12.12%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
0.52 UST
Durchschnittlicher Profit:
8.96 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-15.32 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-290.96 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-290.96 UST (11)
Wachstum pro Monat :
27.38%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
34.35 UST
Maximaler:
831.98 UST (31.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
31.91% (831.80 UST)
Kapital:
6.37% (126.00 UST)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|751
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|392
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|84K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +30.66 UST
Schlechtester Trade: -48 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +205.32 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -290.96 UST
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
3000 USD pro Monat
27%
0
0
USD
USD
1.8K
UST
UST
4
99%
751
65%
74%
1.09
0.52
UST
UST
32%
1:500