Luis Fernando Campos Machado

C1SR agressivo

Luis Fernando Campos Machado
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 3000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 27%
Bybit-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
751
Gewinntrades:
490 (65.24%)
Verlusttrades:
261 (34.75%)
Bester Trade:
30.66 UST
Schlechtester Trade:
-48.36 UST
Bruttoprofit:
4 389.46 UST (388 105 pips)
Bruttoverlust:
-3 997.90 UST (304 249 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (205.32 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
244.08 UST (15)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
73.77%
Max deposit load:
9.55%
Letzter Trade:
27 Minuten
Trades pro Woche:
141
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.47
Long-Positionen:
660 (87.88%)
Short-Positionen:
91 (12.12%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
0.52 UST
Durchschnittlicher Profit:
8.96 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-15.32 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-290.96 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-290.96 UST (11)
Wachstum pro Monat :
27.38%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
34.35 UST
Maximaler:
831.98 UST (31.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
31.91% (831.80 UST)
Kapital:
6.37% (126.00 UST)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 751
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 392
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 84K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.30 18:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 18:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 17:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 16:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 15:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 21:47
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 21:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 14:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
