Luis Fernando Campos Machado

C1SR agressivo

Luis Fernando Campos Machado
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 3000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 35%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
334
Kârla kapanan işlemler:
228 (68.26%)
Zararla kapanan işlemler:
106 (31.74%)
En iyi işlem:
15.78 UST
En kötü işlem:
-15.98 UST
Brüt kâr:
1 762.59 UST (177 532 pips)
Brüt zarar:
-1 256.66 UST (123 683 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (205.32 UST)
Maksimum ardışık kâr:
205.32 UST (26)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
80.87%
Maks. mevduat yükü:
1.81%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
334
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.52
Alış işlemleri:
291 (87.13%)
Satış işlemleri:
43 (12.87%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
1.51 UST
Ortalama kâr:
7.73 UST
Ortalama zarar:
-11.86 UST
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-134.64 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-134.64 UST (11)
Aylık büyüme:
35.39%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.35 UST
Maksimum:
200.55 UST (10.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.89% (200.37 UST)
Varlığa göre:
0.56% (10.84 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 334
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 506
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 54K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.78 UST
En kötü işlem: -16 UST
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +205.32 UST
Maksimum ardışık zarar: -134.64 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.12.17 14:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.