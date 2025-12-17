- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
751
利益トレード:
490 (65.24%)
損失トレード:
261 (34.75%)
ベストトレード:
30.66 UST
最悪のトレード:
-48.36 UST
総利益:
4 389.46 UST (388 105 pips)
総損失:
-3 997.90 UST (304 249 pips)
最大連続の勝ち:
26 (205.32 UST)
最大連続利益:
244.08 UST (15)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
73.77%
最大入金額:
9.55%
最近のトレード:
13 分前
1週間当たりの取引:
141
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.47
長いトレード:
660 (87.88%)
短いトレード:
91 (12.12%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
0.52 UST
平均利益:
8.96 UST
平均損失:
-15.32 UST
最大連続の負け:
11 (-290.96 UST)
最大連続損失:
-290.96 UST (11)
月間成長:
27.38%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
34.35 UST
最大の:
831.98 UST (31.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.91% (831.80 UST)
エクイティによる:
6.37% (126.00 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|751
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|392
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|84K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +30.66 UST
最悪のトレード: -48 UST
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +205.32 UST
最大連続損失: -290.96 UST
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
