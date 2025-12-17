シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / C1SR agressivo
Luis Fernando Campos Machado

C1SR agressivo

Luis Fernando Campos Machado
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  3000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 27%
Bybit-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
751
利益トレード:
490 (65.24%)
損失トレード:
261 (34.75%)
ベストトレード:
30.66 UST
最悪のトレード:
-48.36 UST
総利益:
4 389.46 UST (388 105 pips)
総損失:
-3 997.90 UST (304 249 pips)
最大連続の勝ち:
26 (205.32 UST)
最大連続利益:
244.08 UST (15)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
73.77%
最大入金額:
9.55%
最近のトレード:
13 分前
1週間当たりの取引:
141
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.47
長いトレード:
660 (87.88%)
短いトレード:
91 (12.12%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
0.52 UST
平均利益:
8.96 UST
平均損失:
-15.32 UST
最大連続の負け:
11 (-290.96 UST)
最大連続損失:
-290.96 UST (11)
月間成長:
27.38%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
34.35 UST
最大の:
831.98 UST (31.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.91% (831.80 UST)
エクイティによる:
6.37% (126.00 UST)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD+ 751
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD+ 392
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD+ 84K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +30.66 UST
最悪のトレード: -48 UST
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +205.32 UST
最大連続損失: -290.96 UST

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.30 18:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 18:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 17:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 16:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 15:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 21:47
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 21:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 14:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
C1SR agressivo
3000 USD/月
27%
0
0
USD
1.8K
UST
4
99%
751
65%
74%
1.09
0.52
UST
32%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください