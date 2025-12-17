SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / C1SR agressivo
Luis Fernando Campos Machado

C1SR agressivo

Luis Fernando Campos Machado
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 3000 USD al mes
incremento desde 2025 28%
Bybit-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
747
Transacciones Rentables:
488 (65.32%)
Transacciones Irrentables:
259 (34.67%)
Mejor transacción:
26.64 UST
Peor transacción:
-48.36 UST
Beneficio Bruto:
4 342.27 UST (386 532 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 946.78 UST (302 564 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (205.32 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
244.08 UST (15)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
73.77%
Carga máxima del depósito:
9.55%
Último trade:
7 minutos
Trades a la semana:
137
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.51
Transacciones Largas:
657 (87.95%)
Transacciones Cortas:
90 (12.05%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
0.53 UST
Beneficio medio:
8.90 UST
Pérdidas medias:
-15.24 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-290.96 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-290.96 UST (11)
Crecimiento al mes:
27.67%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
34.35 UST
Máxima:
781.04 UST (29.96%)
Reducción relativa:
De balance:
29.96% (780.86 UST)
De fondos:
6.37% (126.00 UST)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 747
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 396
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 84K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +26.64 UST
Peor transacción: -48 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +205.32 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -290.96 UST

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.30 18:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 18:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 17:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 16:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 15:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 21:47
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 21:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 14:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
