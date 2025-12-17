- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
747
盈利交易:
488 (65.32%)
亏损交易:
259 (34.67%)
最好交易:
26.64 UST
最差交易:
-48.36 UST
毛利:
4 342.27 UST (386 532 pips)
毛利亏损:
-3 946.60 UST (302 564 pips)
最大连续赢利:
26 (205.32 UST)
最大连续盈利:
244.08 UST (15)
夏普比率:
0.06
交易活动:
73.77%
最大入金加载:
9.55%
最近交易:
43 几分钟前
每周交易:
140
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.51
长期交易:
657 (87.95%)
短期交易:
90 (12.05%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.53 UST
平均利润:
8.90 UST
平均损失:
-15.24 UST
最大连续失误:
11 (-290.96 UST)
最大连续亏损:
-290.96 UST (11)
每月增长:
27.67%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
34.35 UST
最大值:
780.86 UST (29.96%)
相对跌幅:
结余:
29.96% (780.86 UST)
净值:
6.37% (126.00 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|747
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|396
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|84K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +26.64 UST
最差交易: -48 UST
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +205.32 UST
最大连续亏损: -290.96 UST
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月3000 USD
28%
0
0
USD
USD
1.8K
UST
UST
4
99%
747
65%
74%
1.10
0.53
UST
UST
30%
1:500