Luis Fernando Campos Machado

C1SR agressivo

Luis Fernando Campos Machado
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 3000 USD per 
增长自 2025 28%
Bybit-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
747
盈利交易:
488 (65.32%)
亏损交易:
259 (34.67%)
最好交易:
26.64 UST
最差交易:
-48.36 UST
毛利:
4 342.27 UST (386 532 pips)
毛利亏损:
-3 946.60 UST (302 564 pips)
最大连续赢利:
26 (205.32 UST)
最大连续盈利:
244.08 UST (15)
夏普比率:
0.06
交易活动:
73.77%
最大入金加载:
9.55%
最近交易:
43 几分钟前
每周交易:
140
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.51
长期交易:
657 (87.95%)
短期交易:
90 (12.05%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.53 UST
平均利润:
8.90 UST
平均损失:
-15.24 UST
最大连续失误:
11 (-290.96 UST)
最大连续亏损:
-290.96 UST (11)
每月增长:
27.67%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
34.35 UST
最大值:
780.86 UST (29.96%)
相对跌幅:
结余:
29.96% (780.86 UST)
净值:
6.37% (126.00 UST)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 747
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 396
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 84K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +26.64 UST
最差交易: -48 UST
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +205.32 UST
最大连续亏损: -290.96 UST

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2025.12.30 18:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 18:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 17:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 16:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 15:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 21:47
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 21:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 14:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
