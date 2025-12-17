SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / C1SR agressivo
Luis Fernando Campos Machado

C1SR agressivo

Luis Fernando Campos Machado
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 3000 USD par mois
croissance depuis 2025 33%
Bybit-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
330
Bénéfice trades:
224 (67.87%)
Perte trades:
106 (32.12%)
Meilleure transaction:
15.78 UST
Pire transaction:
-15.98 UST
Bénéfice brut:
1 730.84 UST (174 359 pips)
Perte brute:
-1 256.42 UST (123 683 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (205.32 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
205.32 UST (26)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
77.35%
Charge de dépôt maximale:
1.38%
Dernier trade:
17 il y a des minutes
Trades par semaine:
332
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
2.37
Longs trades:
287 (86.97%)
Courts trades:
43 (13.03%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
1.44 UST
Bénéfice moyen:
7.73 UST
Perte moyenne:
-11.85 UST
Pertes consécutives maximales:
11 (-134.64 UST)
Perte consécutive maximale:
-134.64 UST (11)
Croissance mensuelle:
33.19%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
34.35 UST
Maximal:
200.55 UST (10.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.89% (200.37 UST)
Par fonds propres:
0.40% (7.67 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 330
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 475
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 51K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.78 UST
Pire transaction: -16 UST
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +205.32 UST
Perte consécutive maximale: -134.64 UST

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.17 14:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
