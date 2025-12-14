СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AI Scalping V8 USDJPY
Sei Arai

AI Scalping V8 USDJPY

Sei Arai
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 -1%
OANDA-Japan MT5 Live
1:25
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
2 (25.00%)
Убыточных трейдов:
6 (75.00%)
Лучший трейд:
252.00 JPY
Худший трейд:
-108.00 JPY
Общая прибыль:
346.00 JPY (345 pips)
Общий убыток:
-568.00 JPY (565 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (346.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
346.00 JPY (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.21
Торговая активность:
2.09%
Макс. загрузка депозита:
62.44%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
44 минуты
Фактор восстановления:
-0.54
Длинных трейдов:
4 (50.00%)
Коротких трейдов:
4 (50.00%)
Профит фактор:
0.61
Мат. ожидание:
-27.75 JPY
Средняя прибыль:
173.00 JPY
Средний убыток:
-94.67 JPY
Макс. серия проигрышей:
4 (-409.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-409.00 JPY (4)
Прирост в месяц:
-1.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
409.00 JPY
Максимальная:
409.00 JPY (4.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.02% (409.00 JPY)
По эквити:
0.30% (30.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY -2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY -220
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +252.00 JPY
Худший трейд: -108 JPY
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +346.00 JPY
Макс. убыток в серии: -409.00 JPY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-Japan MT5 Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.30 01:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 00:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.25 23:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 03:15
Share of trading days is too low
2025.12.16 03:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 03:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 02:12
Share of trading days is too low
2025.12.16 02:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 20:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 20:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 20:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 20:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 20:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.14 20:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
