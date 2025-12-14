- Прирост
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
2 (25.00%)
Убыточных трейдов:
6 (75.00%)
Лучший трейд:
252.00 JPY
Худший трейд:
-108.00 JPY
Общая прибыль:
346.00 JPY (345 pips)
Общий убыток:
-568.00 JPY (565 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (346.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
346.00 JPY (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.21
Торговая активность:
2.09%
Макс. загрузка депозита:
62.44%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
44 минуты
Фактор восстановления:
-0.54
Длинных трейдов:
4 (50.00%)
Коротких трейдов:
4 (50.00%)
Профит фактор:
0.61
Мат. ожидание:
-27.75 JPY
Средняя прибыль:
173.00 JPY
Средний убыток:
-94.67 JPY
Макс. серия проигрышей:
4 (-409.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-409.00 JPY (4)
Прирост в месяц:
-1.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
409.00 JPY
Максимальная:
409.00 JPY (4.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.02% (409.00 JPY)
По эквити:
0.30% (30.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|-2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|-220
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
Лучший трейд: +252.00 JPY
Худший трейд: -108 JPY
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +346.00 JPY
Макс. убыток в серии: -409.00 JPY
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-Japan MT5 Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
