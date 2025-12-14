- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
2 (25.00%)
Verlusttrades:
6 (75.00%)
Bester Trade:
252.00 JPY
Schlechtester Trade:
-108.00 JPY
Bruttoprofit:
346.00 JPY (345 pips)
Bruttoverlust:
-568.00 JPY (565 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (346.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
346.00 JPY (2)
Sharpe Ratio:
-0.21
Trading-Aktivität:
2.09%
Max deposit load:
62.44%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
44 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.54
Long-Positionen:
4 (50.00%)
Short-Positionen:
4 (50.00%)
Profit-Faktor:
0.61
Mathematische Gewinnerwartung:
-27.75 JPY
Durchschnittlicher Profit:
173.00 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-94.67 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-409.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-409.00 JPY (4)
Wachstum pro Monat :
-1.40%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
409.00 JPY
Maximaler:
409.00 JPY (4.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.02% (409.00 JPY)
Kapital:
0.30% (30.00 JPY)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|-2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|-220
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +252.00 JPY
Schlechtester Trade: -108 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +346.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -409.00 JPY
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OANDA-Japan MT5 Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
