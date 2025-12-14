SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / AI Scalping V8 USDJPY
Sei Arai

AI Scalping V8 USDJPY

Sei Arai
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -1%
OANDA-Japan MT5 Live
1:25
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
2 (25.00%)
Verlusttrades:
6 (75.00%)
Bester Trade:
252.00 JPY
Schlechtester Trade:
-108.00 JPY
Bruttoprofit:
346.00 JPY (345 pips)
Bruttoverlust:
-568.00 JPY (565 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (346.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
346.00 JPY (2)
Sharpe Ratio:
-0.21
Trading-Aktivität:
2.09%
Max deposit load:
62.44%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
44 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.54
Long-Positionen:
4 (50.00%)
Short-Positionen:
4 (50.00%)
Profit-Faktor:
0.61
Mathematische Gewinnerwartung:
-27.75 JPY
Durchschnittlicher Profit:
173.00 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-94.67 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-409.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-409.00 JPY (4)
Wachstum pro Monat :
-1.40%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
409.00 JPY
Maximaler:
409.00 JPY (4.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.02% (409.00 JPY)
Kapital:
0.30% (30.00 JPY)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY -2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY -220
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +252.00 JPY
Schlechtester Trade: -108 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +346.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -409.00 JPY

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OANDA-Japan MT5 Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.30 01:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 00:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.25 23:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 03:15
Share of trading days is too low
2025.12.16 03:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 03:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 02:12
Share of trading days is too low
2025.12.16 02:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 20:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 20:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 20:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 20:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 20:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.14 20:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
AI Scalping V8 USDJPY
30 USD pro Monat
-1%
0
0
USD
30K
JPY
2
100%
8
25%
2%
0.60
-27.75
JPY
2%
1:25
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.