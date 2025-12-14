- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
2 (25.00%)
Transacciones Irrentables:
6 (75.00%)
Mejor transacción:
252.00 JPY
Peor transacción:
-108.00 JPY
Beneficio Bruto:
346.00 JPY (345 pips)
Pérdidas Brutas:
-568.00 JPY (565 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (346.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
346.00 JPY (2)
Ratio de Sharpe:
-0.21
Actividad comercial:
2.09%
Carga máxima del depósito:
62.44%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
44 minutos
Factor de Recuperación:
-0.54
Transacciones Largas:
4 (50.00%)
Transacciones Cortas:
4 (50.00%)
Factor de Beneficio:
0.61
Beneficio Esperado:
-27.75 JPY
Beneficio medio:
173.00 JPY
Pérdidas medias:
-94.67 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-409.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-409.00 JPY (4)
Crecimiento al mes:
-1.40%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
409.00 JPY
Máxima:
409.00 JPY (4.09%)
Reducción relativa:
De balance:
2.02% (409.00 JPY)
De fondos:
0.30% (30.00 JPY)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|-2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|-220
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +252.00 JPY
Peor transacción: -108 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +346.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -409.00 JPY
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDA-Japan MT5 Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-1%
0
0
USD
USD
30K
JPY
JPY
2
100%
8
25%
2%
0.60
-27.75
JPY
JPY
2%
1:25