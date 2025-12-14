SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / AI Scalping V8 USDJPY
Sei Arai

AI Scalping V8 USDJPY

Sei Arai
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -1%
OANDA-Japan MT5 Live
1:25
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
2 (25.00%)
Transacciones Irrentables:
6 (75.00%)
Mejor transacción:
252.00 JPY
Peor transacción:
-108.00 JPY
Beneficio Bruto:
346.00 JPY (345 pips)
Pérdidas Brutas:
-568.00 JPY (565 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (346.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
346.00 JPY (2)
Ratio de Sharpe:
-0.21
Actividad comercial:
2.09%
Carga máxima del depósito:
62.44%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
44 minutos
Factor de Recuperación:
-0.54
Transacciones Largas:
4 (50.00%)
Transacciones Cortas:
4 (50.00%)
Factor de Beneficio:
0.61
Beneficio Esperado:
-27.75 JPY
Beneficio medio:
173.00 JPY
Pérdidas medias:
-94.67 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-409.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-409.00 JPY (4)
Crecimiento al mes:
-1.40%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
409.00 JPY
Máxima:
409.00 JPY (4.09%)
Reducción relativa:
De balance:
2.02% (409.00 JPY)
De fondos:
0.30% (30.00 JPY)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY -2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY -220
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +252.00 JPY
Peor transacción: -108 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +346.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -409.00 JPY

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDA-Japan MT5 Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.30 01:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 00:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.25 23:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 03:15
Share of trading days is too low
2025.12.16 03:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 03:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 02:12
Share of trading days is too low
2025.12.16 02:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 20:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 20:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 20:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 20:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 20:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.14 20:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
