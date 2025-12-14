- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
0
Bénéfice trades:
0 (0.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
0.00 JPY
Pire transaction:
0.00 JPY
Bénéfice brut:
0.00 JPY
Perte brute:
0.00 JPY
Gains consécutifs maximales:
0 (0.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
0.00 JPY (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.00 JPY
Bénéfice moyen:
0.00 JPY
Perte moyenne:
0.00 JPY
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
0.00 JPY (0)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 JPY
Maximal:
0.00 JPY (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 JPY)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 JPY)
Distribution
Pas de données
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +0.00 JPY
Pire transaction: -0 JPY
Gains consécutifs maximales: 0
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +0.00 JPY
Perte consécutive maximale: -0.00 JPY
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDA-Japan MT5 Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis