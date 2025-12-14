- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
2 (25.00%)
Negociações com perda:
6 (75.00%)
Melhor negociação:
252.00 JPY
Pior negociação:
-108.00 JPY
Lucro bruto:
346.00 JPY (345 pips)
Perda bruta:
-568.00 JPY (565 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (346.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
346.00 JPY (2)
Índice de Sharpe:
-0.21
Atividade de negociação:
2.09%
Depósito máximo carregado:
62.44%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
44 minutos
Fator de recuperação:
-0.54
Negociações longas:
4 (50.00%)
Negociações curtas:
4 (50.00%)
Fator de lucro:
0.61
Valor esperado:
-27.75 JPY
Lucro médio:
173.00 JPY
Perda média:
-94.67 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-409.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-409.00 JPY (4)
Crescimento mensal:
-1.40%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
409.00 JPY
Máximo:
409.00 JPY (4.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.02% (409.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
0.30% (30.00 JPY)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|-2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|-220
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +252.00 JPY
Pior negociação: -108 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +346.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -409.00 JPY
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDA-Japan MT5 Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
