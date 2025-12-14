SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / AI Scalping V8 USDJPY
Sei Arai

AI Scalping V8 USDJPY

Sei Arai
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -1%
OANDA-Japan MT5 Live
1:25
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
2 (25.00%)
Negociações com perda:
6 (75.00%)
Melhor negociação:
252.00 JPY
Pior negociação:
-108.00 JPY
Lucro bruto:
346.00 JPY (345 pips)
Perda bruta:
-568.00 JPY (565 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (346.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
346.00 JPY (2)
Índice de Sharpe:
-0.21
Atividade de negociação:
2.09%
Depósito máximo carregado:
62.44%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
44 minutos
Fator de recuperação:
-0.54
Negociações longas:
4 (50.00%)
Negociações curtas:
4 (50.00%)
Fator de lucro:
0.61
Valor esperado:
-27.75 JPY
Lucro médio:
173.00 JPY
Perda média:
-94.67 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-409.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-409.00 JPY (4)
Crescimento mensal:
-1.40%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
409.00 JPY
Máximo:
409.00 JPY (4.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.02% (409.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
0.30% (30.00 JPY)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY -2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY -220
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +252.00 JPY
Pior negociação: -108 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +346.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -409.00 JPY

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDA-Japan MT5 Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.30 01:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 00:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.25 23:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 03:15
Share of trading days is too low
2025.12.16 03:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 03:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 02:12
Share of trading days is too low
2025.12.16 02:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 20:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 20:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 20:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 20:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 20:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.14 20:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AI Scalping V8 USDJPY
30 USD por mês
-1%
0
0
USD
30K
JPY
2
100%
8
25%
2%
0.60
-27.75
JPY
2%
1:25
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.