Sei Arai

AI Scalping V8 USDJPY

Sei Arai
0 리뷰
3
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -1%
OANDA-Japan MT5 Live
1:25
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
10
이익 거래:
4 (40.00%)
손실 거래:
6 (60.00%)
최고의 거래:
252.00 JPY
최악의 거래:
-108.00 JPY
총 수익:
499.00 JPY (496 pips)
총 손실:
-568.00 JPY (565 pips)
연속 최대 이익:
2 (346.00 JPY)
연속 최대 이익:
346.00 JPY (2)
샤프 비율:
-0.05
거래 활동:
2.09%
최대 입금량:
62.44%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
37 분
회복 요인:
-0.17
롱(주식매수):
6 (60.00%)
숏(주식차입매도):
4 (40.00%)
수익 요인:
0.88
기대수익:
-6.90 JPY
평균 이익:
124.75 JPY
평균 손실:
-94.67 JPY
연속 최대 손실:
4 (-409.00 JPY)
연속 최대 손실:
-409.00 JPY (4)
월별 성장률:
-0.90%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
409.00 JPY
최대한의:
409.00 JPY (4.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.02% (409.00 JPY)
자본금별:
0.30% (30.00 JPY)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY -1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY -69
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +252.00 JPY
최악의 거래: -108 JPY
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +346.00 JPY
연속 최대 손실: -409.00 JPY

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OANDA-Japan MT5 Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

리뷰 없음
2026.01.07 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.07 12:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 02:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.30 01:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 00:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.25 23:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 03:15
Share of trading days is too low
2025.12.16 03:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 03:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 02:12
Share of trading days is too low
2025.12.16 02:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 20:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 20:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 20:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 20:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 20:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.14 20:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.