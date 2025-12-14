- 자본
- 축소
트레이드:
10
이익 거래:
4 (40.00%)
손실 거래:
6 (60.00%)
최고의 거래:
252.00 JPY
최악의 거래:
-108.00 JPY
총 수익:
499.00 JPY (496 pips)
총 손실:
-568.00 JPY (565 pips)
연속 최대 이익:
2 (346.00 JPY)
연속 최대 이익:
346.00 JPY (2)
샤프 비율:
-0.05
거래 활동:
2.09%
최대 입금량:
62.44%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
37 분
회복 요인:
-0.17
롱(주식매수):
6 (60.00%)
숏(주식차입매도):
4 (40.00%)
수익 요인:
0.88
기대수익:
-6.90 JPY
평균 이익:
124.75 JPY
평균 손실:
-94.67 JPY
연속 최대 손실:
4 (-409.00 JPY)
연속 최대 손실:
-409.00 JPY (4)
월별 성장률:
-0.90%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
409.00 JPY
최대한의:
409.00 JPY (4.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.02% (409.00 JPY)
자본금별:
0.30% (30.00 JPY)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|-1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|-69
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +252.00 JPY
최악의 거래: -108 JPY
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +346.00 JPY
연속 최대 손실: -409.00 JPY
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OANDA-Japan MT5 Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
