Sei Arai

AI Scalping V8 USDJPY

Sei Arai
0条评论
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -1%
OANDA-Japan MT5 Live
1:25
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
8
盈利交易:
2 (25.00%)
亏损交易:
6 (75.00%)
最好交易:
252.00 JPY
最差交易:
-108.00 JPY
毛利:
346.00 JPY (345 pips)
毛利亏损:
-568.00 JPY (565 pips)
最大连续赢利:
2 (346.00 JPY)
最大连续盈利:
346.00 JPY (2)
夏普比率:
-0.21
交易活动:
2.09%
最大入金加载:
62.44%
最近交易:
5 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
44 分钟
采收率:
-0.54
长期交易:
4 (50.00%)
短期交易:
4 (50.00%)
利润因子:
0.61
预期回报:
-27.75 JPY
平均利润:
173.00 JPY
平均损失:
-94.67 JPY
最大连续失误:
4 (-409.00 JPY)
最大连续亏损:
-409.00 JPY (4)
每月增长:
-1.40%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
409.00 JPY
最大值:
409.00 JPY (4.09%)
相对跌幅:
结余:
2.02% (409.00 JPY)
净值:
0.30% (30.00 JPY)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY -2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY -220
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +252.00 JPY
最差交易: -108 JPY
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +346.00 JPY
最大连续亏损: -409.00 JPY

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDA-Japan MT5 Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2025.12.30 01:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 00:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.25 23:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 03:15
Share of trading days is too low
2025.12.16 03:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 03:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 02:12
Share of trading days is too low
2025.12.16 02:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 20:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 20:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 20:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 20:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 20:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.14 20:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AI Scalping V8 USDJPY
每月30 USD
-1%
0
0
USD
30K
JPY
2
100%
8
25%
2%
0.60
-27.75
JPY
2%
1:25
