Sei Arai

AI Scalping V8 USDJPY

Sei Arai
レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -1%
OANDA-Japan MT5 Live
1:25
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
2 (25.00%)
損失トレード:
6 (75.00%)
ベストトレード:
252.00 JPY
最悪のトレード:
-108.00 JPY
総利益:
346.00 JPY (345 pips)
総損失:
-568.00 JPY (565 pips)
最大連続の勝ち:
2 (346.00 JPY)
最大連続利益:
346.00 JPY (2)
シャープレシオ:
-0.21
取引アクティビティ:
2.09%
最大入金額:
62.44%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
44 分
リカバリーファクター:
-0.54
長いトレード:
4 (50.00%)
短いトレード:
4 (50.00%)
プロフィットファクター:
0.61
期待されたペイオフ:
-27.75 JPY
平均利益:
173.00 JPY
平均損失:
-94.67 JPY
最大連続の負け:
4 (-409.00 JPY)
最大連続損失:
-409.00 JPY (4)
月間成長:
-1.40%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
409.00 JPY
最大の:
409.00 JPY (4.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.02% (409.00 JPY)
エクイティによる:
0.30% (30.00 JPY)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY -2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY -220
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +252.00 JPY
最悪のトレード: -108 JPY
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +346.00 JPY
最大連続損失: -409.00 JPY

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDA-Japan MT5 Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.30 01:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 00:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.25 23:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 03:15
Share of trading days is too low
2025.12.16 03:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 03:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 02:12
Share of trading days is too low
2025.12.16 02:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 20:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 20:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 20:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 20:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 20:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.14 20:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
