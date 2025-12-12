СигналыРазделы
Filip Dockal

USDJPY Steady Growth

Filip Dockal
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 13%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
24
Прибыльных трейдов:
11 (45.83%)
Убыточных трейдов:
13 (54.17%)
Лучший трейд:
9.13 USD
Худший трейд:
-3.08 USD
Общая прибыль:
30.64 USD (5 135 pips)
Общий убыток:
-17.18 USD (12 693 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (4.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.80 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
22.80%
Макс. загрузка депозита:
9.61%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
1.82
Длинных трейдов:
23 (95.83%)
Коротких трейдов:
1 (4.17%)
Профит фактор:
1.78
Мат. ожидание:
0.56 USD
Средняя прибыль:
2.79 USD
Средний убыток:
-1.32 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-4.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.53 USD (4)
Прирост в месяц:
8.66%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.38 USD
Максимальная:
7.38 USD (7.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.38% (7.38 USD)
По эквити:
2.17% (2.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 16
US500 6
AAPL.NAS 1
MSFT.NAS 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 21
US500 -7
AAPL.NAS -2
MSFT.NAS 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 3.1K
US500 -6.9K
AAPL.NAS -3.9K
MSFT.NAS 163
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.13 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +4.76 USD
Макс. убыток в серии: -4.53 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.28 × 58
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
ICMarkets-MT5-4
0.38 × 8
Exness-MT5Real8
0.67 × 6
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 2
Tickmill-Live
1.16 × 1289
BlueberryMarkets-Live
1.33 × 3
Darwinex-Live
1.50 × 2
VantageInternational-Live
1.65 × 83
FBS-Real
1.70 × 33
RazeGlobalMarkets-Server
1.73 × 49
OctaFX-Real2
1.82 × 134
Exness-MT5Real35
1.83 × 12
ICMarketsSC-MT5
2.67 × 2817
ICMarketsEU-MT5-5
2.79 × 56
ICMarketsSC-MT5-4
2.94 × 397
Exness-MT5Real6
3.00 × 1
FBSTradestone-Real
3.00 × 23
RoboForex-ECN
3.00 × 1
Exness-MT5Real15
3.17 × 35
еще 29...
***THE DRAWDOWN EARLY ON IS CAUSED BY RUNNING DIFFERENT EA AND DOES NOT REFLECT THE PERFORMANCE OF USDJPY STEADY GROWTH SYSTEM***

This EA trades USDJPY using a time-range breakout concept, built for traders who want steady account growth with strict risk control—not a get-rich-quick approach.

It will take at most one trade per day, only when a valid long opportunity appears. Position size is calculated as a percentage of account balance, making it easy to scale across account sizes while keeping risk consistent.

✅ Key Features

  • USDJPY optimized

  • Time-range breakout logic (timeframe independent)

  • Max 1 trade per day (long setups only)

  • Balance-based risk sizing (% of balance)

  • Active trailing stop-loss to limit losses and protect gains

  • Trades typically close end-of-day, unless an exceptional risk-to-reward (~8.5 RRR) is achieved earlier

🛡️ Built for Prop Firm Discipline

This strategy is tailored to align with prop firm risk rules and is intended to be a low-risk component within a broader portfolio of strategies.

⚠️ Risk Notice

Trading involves risk and results vary by market conditions and broker execution. Always use sensible risk settings and test on demo before live trading.




























Нет отзывов
2025.12.24 18:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 07:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 05:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 05:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
