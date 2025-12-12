SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / USDJPY Steady Growth
Filip Dockal

USDJPY Steady Growth

Filip Dockal
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
19
Bénéfice trades:
9 (47.36%)
Perte trades:
10 (52.63%)
Meilleure transaction:
9.13 USD
Pire transaction:
-3.08 USD
Bénéfice brut:
18.88 USD (3 291 pips)
Perte brute:
-13.55 USD (12 127 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (4.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
11.80 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
29.27%
Charge de dépôt maximale:
9.59%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
0.72
Longs trades:
18 (94.74%)
Courts trades:
1 (5.26%)
Facteur de profit:
1.39
Rendement attendu:
0.28 USD
Bénéfice moyen:
2.10 USD
Perte moyenne:
-1.36 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-4.53 USD)
Perte consécutive maximale:
-4.53 USD (4)
Croissance mensuelle:
13.69%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.38 USD
Maximal:
7.38 USD (7.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.38% (7.38 USD)
Par fonds propres:
0.84% (0.89 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 11
US500 6
AAPL.NAS 1
MSFT.NAS 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 13
US500 -7
AAPL.NAS -2
MSFT.NAS 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 1.9K
US500 -6.9K
AAPL.NAS -3.9K
MSFT.NAS 163
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.13 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +4.76 USD
Perte consécutive maximale: -4.53 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.28 × 58
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
ICMarkets-MT5-4
0.38 × 8
Exness-MT5Real8
0.67 × 6
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 2
Tickmill-Live
1.16 × 1289
BlueberryMarkets-Live
1.33 × 3
Darwinex-Live
1.50 × 2
VantageInternational-Live
1.65 × 83
FBS-Real
1.70 × 33
RazeGlobalMarkets-Server
1.73 × 49
OctaFX-Real2
1.82 × 134
Exness-MT5Real35
1.83 × 12
ICMarketsSC-MT5
2.67 × 2817
ICMarketsSC-MT5-4
2.95 × 396
Exness-MT5Real6
3.00 × 1
FBSTradestone-Real
3.00 × 23
RoboForex-ECN
3.00 × 1
Exness-MT5Real15
3.17 × 35
28 plus...
***THE DRAWDOWN EARLY ON IS CAUSED BY RUNNING DIFFERENT EA AND DOES NOT REFLECT THE PERFORMANCE OF USDJPY STEADY GROWTH SYSTEM***

This EA trades USDJPY using a time-range breakout concept, built for traders who want steady account growth with strict risk control—not a get-rich-quick approach.

It will take at most one trade per day, only when a valid long opportunity appears. Position size is calculated as a percentage of account balance, making it easy to scale across account sizes while keeping risk consistent.

✅ Key Features

  • USDJPY optimized

  • Time-range breakout logic (timeframe independent)

  • Max 1 trade per day (long setups only)

  • Balance-based risk sizing (% of balance)

  • Active trailing stop-loss to limit losses and protect gains

  • Trades typically close end-of-day, unless an exceptional risk-to-reward (~8.5 RRR) is achieved earlier

🛡️ Built for Prop Firm Discipline

This strategy is tailored to align with prop firm risk rules and is intended to be a low-risk component within a broader portfolio of strategies.

⚠️ Risk Notice

Trading involves risk and results vary by market conditions and broker execution. Always use sensible risk settings and test on demo before live trading.




























Aucun avis
2025.12.12 07:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 05:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 05:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
