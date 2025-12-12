- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY
|11
|US500
|6
|AAPL.NAS
|1
|MSFT.NAS
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|13
|US500
|-7
|AAPL.NAS
|-2
|MSFT.NAS
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|1.9K
|US500
|-6.9K
|AAPL.NAS
|-3.9K
|MSFT.NAS
|163
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.28 × 58
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-MT5-4
|0.38 × 8
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 2
|
Tickmill-Live
|1.16 × 1289
|
BlueberryMarkets-Live
|1.33 × 3
|
Darwinex-Live
|1.50 × 2
|
VantageInternational-Live
|1.65 × 83
|
FBS-Real
|1.70 × 33
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.73 × 49
|
OctaFX-Real2
|1.82 × 134
|
Exness-MT5Real35
|1.83 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|2.67 × 2817
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.95 × 396
|
Exness-MT5Real6
|3.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|3.00 × 23
|
RoboForex-ECN
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|3.17 × 35
***THE DRAWDOWN EARLY ON IS CAUSED BY RUNNING DIFFERENT EA AND DOES NOT REFLECT THE PERFORMANCE OF USDJPY STEADY GROWTH SYSTEM***
This EA trades USDJPY using a time-range breakout concept, built for traders who want steady account growth with strict risk control—not a get-rich-quick approach.
It will take at most one trade per day, only when a valid long opportunity appears. Position size is calculated as a percentage of account balance, making it easy to scale across account sizes while keeping risk consistent.
✅ Key Features
-
USDJPY optimized
-
Time-range breakout logic (timeframe independent)
-
Max 1 trade per day (long setups only)
-
Balance-based risk sizing (% of balance)
-
Active trailing stop-loss to limit losses and protect gains
-
Trades typically close end-of-day, unless an exceptional risk-to-reward (~8.5 RRR) is achieved earlier
🛡️ Built for Prop Firm Discipline
This strategy is tailored to align with prop firm risk rules and is intended to be a low-risk component within a broader portfolio of strategies.
⚠️ Risk Notice
Trading involves risk and results vary by market conditions and broker execution. Always use sensible risk settings and test on demo before live trading.
