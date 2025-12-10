СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gold and EURUSD
Michele Antonicelli

Gold and EURUSD

Michele Antonicelli
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 6%
Tradeview-Live
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
368
Прибыльных трейдов:
296 (80.43%)
Убыточных трейдов:
72 (19.57%)
Лучший трейд:
464.00 USD
Худший трейд:
-382.00 USD
Общая прибыль:
12 056.81 USD (90 581 pips)
Общий убыток:
-5 799.64 USD (38 827 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (1 189.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 189.90 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
9.12%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
72
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
8.09
Длинных трейдов:
333 (90.49%)
Коротких трейдов:
35 (9.51%)
Профит фактор:
2.08
Мат. ожидание:
17.00 USD
Средняя прибыль:
40.73 USD
Средний убыток:
-80.55 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-772.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-772.80 USD (4)
Прирост в месяц:
6.32%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
30.60 USD
Максимальная:
773.40 USD (0.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.73% (775.20 USD)
По эквити:
15.39% (16 497.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 309
EURUSD 59
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 4.5K
EURUSD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 51K
EURUSD 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +464.00 USD
Худший трейд: -382 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 189.90 USD
Макс. убыток в серии: -772.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tradeview-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OQtima-Live
2.87 × 160
Нет отзывов
2025.12.10 14:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 08:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.