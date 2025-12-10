- Прирост
Всего трейдов:
368
Прибыльных трейдов:
296 (80.43%)
Убыточных трейдов:
72 (19.57%)
Лучший трейд:
464.00 USD
Худший трейд:
-382.00 USD
Общая прибыль:
12 056.81 USD (90 581 pips)
Общий убыток:
-5 799.64 USD (38 827 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (1 189.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 189.90 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
9.12%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
72
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
8.09
Длинных трейдов:
333 (90.49%)
Коротких трейдов:
35 (9.51%)
Профит фактор:
2.08
Мат. ожидание:
17.00 USD
Средняя прибыль:
40.73 USD
Средний убыток:
-80.55 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-772.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-772.80 USD (4)
Прирост в месяц:
6.32%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
30.60 USD
Максимальная:
773.40 USD (0.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.73% (775.20 USD)
По эквити:
15.39% (16 497.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|309
|EURUSD
|59
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|4.5K
|EURUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|51K
|EURUSD
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +464.00 USD
Худший трейд: -382 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 189.90 USD
Макс. убыток в серии: -772.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tradeview-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OQtima-Live
|2.87 × 160
Нет отзывов
