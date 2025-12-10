SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Gold and EURUSD
Michele Antonicelli

Gold and EURUSD

Michele Antonicelli
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 7%
Tradeview-Live
1:300
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
434
Gewinntrades:
346 (79.72%)
Verlusttrades:
88 (20.28%)
Bester Trade:
464.00 USD
Schlechtester Trade:
-382.00 USD
Bruttoprofit:
14 338.11 USD (113 364 pips)
Bruttoverlust:
-7 138.84 USD (51 789 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (1 189.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 189.90 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.27
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
9.12%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
76
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
9.31
Long-Positionen:
399 (91.94%)
Short-Positionen:
35 (8.06%)
Profit-Faktor:
2.01
Mathematische Gewinnerwartung:
16.59 USD
Durchschnittlicher Profit:
41.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-81.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-772.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-772.80 USD (4)
Wachstum pro Monat :
7.25%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
30.60 USD
Maximaler:
773.40 USD (0.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.73% (775.20 USD)
Kapital:
15.39% (16 497.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 375
EURUSD 59
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 5.4K
EURUSD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 60K
EURUSD 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +464.00 USD
Schlechtester Trade: -382 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 189.90 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -772.80 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tradeview-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

OQtima-Live
2.87 × 160
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.29 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 14:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 08:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Gold and EURUSD
99 USD pro Monat
7%
0
0
USD
108K
USD
3
98%
434
79%
100%
2.00
16.59
USD
15%
1:300
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.