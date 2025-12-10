- 자본
- 축소
트레이드:
687
이익 거래:
544 (79.18%)
손실 거래:
143 (20.82%)
최고의 거래:
1 533.44 USD
최악의 거래:
-1 037.58 USD
총 수익:
28 167.91 USD (195 229 pips)
총 손실:
-17 217.10 USD (102 961 pips)
연속 최대 이익:
25 (1 189.90 USD)
연속 최대 이익:
3 213.72 USD (6)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
10.58%
최근 거래:
4 분 전
주별 거래 수:
261
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
3.62
롱(주식매수):
630 (91.70%)
숏(주식차입매도):
57 (8.30%)
수익 요인:
1.64
기대수익:
15.94 USD
평균 이익:
51.78 USD
평균 손실:
-120.40 USD
연속 최대 손실:
6 (-3 022.72 USD)
연속 최대 손실:
-3 022.72 USD (6)
월별 성장률:
10.90%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
30.60 USD
최대한의:
3 023.92 USD (2.76%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.73% (3 026.32 USD)
자본금별:
19.90% (21 546.18 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|560
|EURUSD
|127
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|7.5K
|EURUSD
|3.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|90K
|EURUSD
|2.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 533.44 USD
최악의 거래: -1 038 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +1 189.90 USD
연속 최대 손실: -3 022.72 USD
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 99 USD
11%
0
0
USD
USD
113K
USD
USD
5
98%
687
79%
100%
1.63
15.94
USD
USD
20%
1:300