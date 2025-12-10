- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
368
Negociações com lucro:
296 (80.43%)
Negociações com perda:
72 (19.57%)
Melhor negociação:
464.00 USD
Pior negociação:
-382.00 USD
Lucro bruto:
12 056.81 USD (90 581 pips)
Perda bruta:
-5 799.64 USD (38 827 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (1 189.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 189.90 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
9.12%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
72
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
8.09
Negociações longas:
333 (90.49%)
Negociações curtas:
35 (9.51%)
Fator de lucro:
2.08
Valor esperado:
17.00 USD
Lucro médio:
40.73 USD
Perda média:
-80.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-772.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-772.80 USD (4)
Crescimento mensal:
6.32%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
30.60 USD
Máximo:
773.40 USD (0.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.73% (775.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.39% (16 497.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|309
|EURUSD
|59
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|4.5K
|EURUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|51K
|EURUSD
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +464.00 USD
Pior negociação: -382 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +1 189.90 USD
Máxima perda consecutiva: -772.80 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tradeview-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
OQtima-Live
|2.87 × 160
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
99 USD por mês
6%
0
0
USD
USD
107K
USD
USD
3
98%
368
80%
100%
2.07
17.00
USD
USD
15%
1:300