Total de Trades:
368
Transacciones Rentables:
296 (80.43%)
Transacciones Irrentables:
72 (19.57%)
Mejor transacción:
464.00 USD
Peor transacción:
-382.00 USD
Beneficio Bruto:
12 056.81 USD (90 581 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 799.64 USD (38 827 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (1 189.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 189.90 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.28
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
9.12%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
72
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
8.09
Transacciones Largas:
333 (90.49%)
Transacciones Cortas:
35 (9.51%)
Factor de Beneficio:
2.08
Beneficio Esperado:
17.00 USD
Beneficio medio:
40.73 USD
Pérdidas medias:
-80.55 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-772.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-772.80 USD (4)
Crecimiento al mes:
6.32%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
30.60 USD
Máxima:
773.40 USD (0.74%)
Reducción relativa:
De balance:
0.73% (775.20 USD)
De fondos:
15.39% (16 497.20 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|309
|EURUSD
|59
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|4.5K
|EURUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|51K
|EURUSD
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +464.00 USD
Peor transacción: -382 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 25
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +1 189.90 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -772.80 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tradeview-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
OQtima-Live
|2.87 × 160
