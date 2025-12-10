SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Gold and EURUSD
Michele Antonicelli

Gold and EURUSD

Michele Antonicelli
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD al mes
incremento desde 2025 6%
Tradeview-Live
1:300
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
368
Transacciones Rentables:
296 (80.43%)
Transacciones Irrentables:
72 (19.57%)
Mejor transacción:
464.00 USD
Peor transacción:
-382.00 USD
Beneficio Bruto:
12 056.81 USD (90 581 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 799.64 USD (38 827 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (1 189.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 189.90 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.28
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
9.12%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
72
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
8.09
Transacciones Largas:
333 (90.49%)
Transacciones Cortas:
35 (9.51%)
Factor de Beneficio:
2.08
Beneficio Esperado:
17.00 USD
Beneficio medio:
40.73 USD
Pérdidas medias:
-80.55 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-772.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-772.80 USD (4)
Crecimiento al mes:
6.32%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
30.60 USD
Máxima:
773.40 USD (0.74%)
Reducción relativa:
De balance:
0.73% (775.20 USD)
De fondos:
15.39% (16 497.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 309
EURUSD 59
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 4.5K
EURUSD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 51K
EURUSD 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +464.00 USD
Peor transacción: -382 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 25
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +1 189.90 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -772.80 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tradeview-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

OQtima-Live
2.87 × 160
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.10 14:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 08:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Gold and EURUSD
99 USD al mes
6%
0
0
USD
107K
USD
3
98%
368
80%
100%
2.07
17.00
USD
15%
1:300
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.