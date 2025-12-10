- 成长
交易:
368
盈利交易:
296 (80.43%)
亏损交易:
72 (19.57%)
最好交易:
464.00 USD
最差交易:
-382.00 USD
毛利:
12 056.81 USD (90 581 pips)
毛利亏损:
-5 799.64 USD (38 827 pips)
最大连续赢利:
25 (1 189.90 USD)
最大连续盈利:
1 189.90 USD (25)
夏普比率:
0.28
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
9.12%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
72
平均持有时间:
2 小时
采收率:
8.09
长期交易:
333 (90.49%)
短期交易:
35 (9.51%)
利润因子:
2.08
预期回报:
17.00 USD
平均利润:
40.73 USD
平均损失:
-80.55 USD
最大连续失误:
4 (-772.80 USD)
最大连续亏损:
-772.80 USD (4)
每月增长:
6.32%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
30.60 USD
最大值:
773.40 USD (0.74%)
相对跌幅:
结余:
0.73% (775.20 USD)
净值:
15.39% (16 497.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|309
|EURUSD
|59
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|4.5K
|EURUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|51K
|EURUSD
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +464.00 USD
最差交易: -382 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +1 189.90 USD
最大连续亏损: -772.80 USD
