Michele Antonicelli

Gold and EURUSD

Michele Antonicelli
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 1%
Tradeview-Live
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
49
Profit Trade:
39 (79.59%)
Loss Trade:
10 (20.41%)
Best Trade:
435.00 USD
Worst Trade:
-156.09 USD
Profitto lordo:
1 997.05 USD (8 771 pips)
Perdita lorda:
-811.64 USD (3 007 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (227.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
517.91 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.10%
Ultimo trade:
19 minuti fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
6.90
Long Trade:
42 (85.71%)
Short Trade:
7 (14.29%)
Fattore di profitto:
2.46
Profitto previsto:
24.19 USD
Profitto medio:
51.21 USD
Perdita media:
-81.16 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-171.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-171.19 USD (2)
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.60 USD
Massimale:
171.79 USD (0.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.19% (189.49 USD)
Per equità:
0.43% (437.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 32
EURUSD 17
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 250
EURUSD 949
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.3K
EURUSD 500
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +435.00 USD
Worst Trade: -156 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +227.15 USD
Massima perdita consecutiva: -171.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tradeview-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OQtima-Live
0.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.12.10 08:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.