- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
49
Profit Trade:
39 (79.59%)
Loss Trade:
10 (20.41%)
Best Trade:
435.00 USD
Worst Trade:
-156.09 USD
Profitto lordo:
1 997.05 USD (8 771 pips)
Perdita lorda:
-811.64 USD (3 007 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (227.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
517.91 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.10%
Ultimo trade:
19 minuti fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
6.90
Long Trade:
42 (85.71%)
Short Trade:
7 (14.29%)
Fattore di profitto:
2.46
Profitto previsto:
24.19 USD
Profitto medio:
51.21 USD
Perdita media:
-81.16 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-171.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-171.19 USD (2)
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.60 USD
Massimale:
171.79 USD (0.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.19% (189.49 USD)
Per equità:
0.43% (437.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|EURUSD
|17
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|250
|EURUSD
|949
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.3K
|EURUSD
|500
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +435.00 USD
Worst Trade: -156 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +227.15 USD
Massima perdita consecutiva: -171.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tradeview-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OQtima-Live
|0.00 × 1
