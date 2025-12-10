- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
368
利益トレード:
296 (80.43%)
損失トレード:
72 (19.57%)
ベストトレード:
464.00 USD
最悪のトレード:
-382.00 USD
総利益:
12 056.81 USD (90 581 pips)
総損失:
-5 799.64 USD (38 827 pips)
最大連続の勝ち:
25 (1 189.90 USD)
最大連続利益:
1 189.90 USD (25)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
9.12%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
72
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
8.09
長いトレード:
333 (90.49%)
短いトレード:
35 (9.51%)
プロフィットファクター:
2.08
期待されたペイオフ:
17.00 USD
平均利益:
40.73 USD
平均損失:
-80.55 USD
最大連続の負け:
4 (-772.80 USD)
最大連続損失:
-772.80 USD (4)
月間成長:
6.32%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
30.60 USD
最大の:
773.40 USD (0.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.73% (775.20 USD)
エクイティによる:
15.39% (16 497.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|309
|EURUSD
|59
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|4.5K
|EURUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|51K
|EURUSD
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +464.00 USD
最悪のトレード: -382 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +1 189.90 USD
最大連続損失: -772.80 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tradeview-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
OQtima-Live
|2.87 × 160
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
99 USD/月
6%
0
0
USD
USD
107K
USD
USD
3
98%
368
80%
100%
2.07
17.00
USD
USD
15%
1:300