|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4
|EURGBP
|2
|AUDUSD
|1
|CADJPY
|1
|AUDNZD
|1
|USOIL
|1
|GBPCHF
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-2
|EURGBP
|-1
|AUDUSD
|-3
|CADJPY
|2
|AUDNZD
|4
|USOIL
|-5
|GBPCHF
|0
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-195
|EURGBP
|-43
|AUDUSD
|-280
|CADJPY
|371
|AUDNZD
|629
|USOIL
|-500
|GBPCHF
|8
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|3.00 × 1
Bulls & Bears Inc. – Professional Trading Signals
Precision. Discipline. Real Results.
Hello, I’m Jose Serratos, an active trader in Forex, Indices, and Crypto.
My strategy combines multi-timeframe technical analysis, strict risk management, and a fully consistent, long-term approach.
🔥 What my signals offer
-
High-probability entries based on clean breakouts and institutional levels
-
Strict risk management (mandatory Stop Loss)
-
Clear setups with context and explanation
-
Low drawdown and stable account growth
🛡️ Trading Philosophy
I only take confirmed, high-quality setups.
I don’t chase the market — I wait for structure, volume, and direction to align.
My priority is capital protection and steady, sustainable growth.
📊 Perfect for traders who want
-
Professional signals
-
Discipline and transparency
-
Consistent performance
-
A long-term, stable strategy
