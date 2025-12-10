СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Bulls Y Bears Inc
JOSE SERRATOS DUENAS

Bulls Y Bears Inc

JOSE SERRATOS DUENAS
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -2%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
6 (54.54%)
Убыточных трейдов:
5 (45.45%)
Лучший трейд:
3.62 USD
Худший трейд:
-5.00 USD
Общая прибыль:
8.92 USD (1 280 pips)
Общий убыток:
-13.16 USD (1 290 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (8.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
8.82 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.15
Торговая активность:
55.44%
Макс. загрузка депозита:
7.65%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
-0.59
Длинных трейдов:
7 (63.64%)
Коротких трейдов:
4 (36.36%)
Профит фактор:
0.68
Мат. ожидание:
-0.39 USD
Средняя прибыль:
1.49 USD
Средний убыток:
-2.63 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-7.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.23 USD (3)
Прирост в месяц:
-2.12%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.23 USD
Максимальная:
7.23 USD (3.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.62% (7.23 USD)
По эквити:
2.59% (5.23 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 4
EURGBP 2
AUDUSD 1
CADJPY 1
AUDNZD 1
USOIL 1
GBPCHF 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -2
EURGBP -1
AUDUSD -3
CADJPY 2
AUDNZD 4
USOIL -5
GBPCHF 0
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -195
EURGBP -43
AUDUSD -280
CADJPY 371
AUDNZD 629
USOIL -500
GBPCHF 8
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.62 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +8.82 USD
Макс. убыток в серии: -7.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real
3.00 × 1
Bulls & Bears Inc. – Professional Trading Signals

Precision. Discipline. Real Results.

Hello, I’m Jose Serratos, an active trader in Forex, Indices, and Crypto.
My strategy combines multi-timeframe technical analysis, strict risk management, and a fully consistent, long-term approach.

🔥 What my signals offer

  • High-probability entries based on clean breakouts and institutional levels

  • Strict risk management (mandatory Stop Loss)

  • Clear setups with context and explanation

  • Low drawdown and stable account growth

🛡️ Trading Philosophy

I only take confirmed, high-quality setups.
I don’t chase the market — I wait for structure, volume, and direction to align.
My priority is capital protection and steady, sustainable growth.

📊 Perfect for traders who want

  • Professional signals

  • Discipline and transparency

  • Consistent performance

  • A long-term, stable strategy


Нет отзывов
2025.12.19 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 18:37
Share of trading days is too low
2025.12.10 18:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.10 02:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 02:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 02:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.10 02:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 02:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
