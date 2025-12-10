- Croissance
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Bulls & Bears Inc. – Professional Trading Signals
Precision. Discipline. Real Results.
Hello, I’m Jose Serratos, an active trader in Forex, Indices, and Crypto.
My strategy combines multi-timeframe technical analysis, strict risk management, and a fully consistent, long-term approach.
🔥 What my signals offer
-
High-probability entries based on clean breakouts and institutional levels
-
Strict risk management (mandatory Stop Loss)
-
Clear setups with context and explanation
-
Low drawdown and stable account growth
🛡️ Trading Philosophy
I only take confirmed, high-quality setups.
I don’t chase the market — I wait for structure, volume, and direction to align.
My priority is capital protection and steady, sustainable growth.
📊 Perfect for traders who want
-
Professional signals
-
Discipline and transparency
-
Consistent performance
-
A long-term, stable strategy