JOSE SERRATOS DUENAS

Bulls Y Bears Inc

JOSE SERRATOS DUENAS
0条评论
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -2%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
11
盈利交易:
6 (54.54%)
亏损交易:
5 (45.45%)
最好交易:
3.62 USD
最差交易:
-5.00 USD
毛利:
8.92 USD (1 280 pips)
毛利亏损:
-13.16 USD (1 290 pips)
最大连续赢利:
5 (8.82 USD)
最大连续盈利:
8.82 USD (5)
夏普比率:
-0.15
交易活动:
55.44%
最大入金加载:
7.65%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
22 小时
采收率:
-0.59
长期交易:
7 (63.64%)
短期交易:
4 (36.36%)
利润因子:
0.68
预期回报:
-0.39 USD
平均利润:
1.49 USD
平均损失:
-2.63 USD
最大连续失误:
3 (-7.23 USD)
最大连续亏损:
-7.23 USD (3)
每月增长:
-2.12%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
7.23 USD
最大值:
7.23 USD (3.62%)
相对跌幅:
结余:
3.62% (7.23 USD)
净值:
2.59% (5.23 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 4
EURGBP 2
AUDUSD 1
CADJPY 1
AUDNZD 1
USOIL 1
GBPCHF 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD -2
EURGBP -1
AUDUSD -3
CADJPY 2
AUDNZD 4
USOIL -5
GBPCHF 0
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD -195
EURGBP -43
AUDUSD -280
CADJPY 371
AUDNZD 629
USOIL -500
GBPCHF 8
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3.62 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +8.82 USD
最大连续亏损: -7.23 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real
3.00 × 1
Bulls & Bears Inc. – Professional Trading Signals

Precision. Discipline. Real Results.

Hello, I’m Jose Serratos, an active trader in Forex, Indices, and Crypto.
My strategy combines multi-timeframe technical analysis, strict risk management, and a fully consistent, long-term approach.

🔥 What my signals offer

  • High-probability entries based on clean breakouts and institutional levels

  • Strict risk management (mandatory Stop Loss)

  • Clear setups with context and explanation

  • Low drawdown and stable account growth

🛡️ Trading Philosophy

I only take confirmed, high-quality setups.
I don’t chase the market — I wait for structure, volume, and direction to align.
My priority is capital protection and steady, sustainable growth.

📊 Perfect for traders who want

  • Professional signals

  • Discipline and transparency

  • Consistent performance

  • A long-term, stable strategy


没有评论
2025.12.19 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 18:37
Share of trading days is too low
2025.12.10 18:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.10 02:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 02:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 02:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.10 02:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 02:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
