- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11
盈利交易:
6 (54.54%)
亏损交易:
5 (45.45%)
最好交易:
3.62 USD
最差交易:
-5.00 USD
毛利:
8.92 USD (1 280 pips)
毛利亏损:
-13.16 USD (1 290 pips)
最大连续赢利:
5 (8.82 USD)
最大连续盈利:
8.82 USD (5)
夏普比率:
-0.15
交易活动:
55.44%
最大入金加载:
7.65%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
22 小时
采收率:
-0.59
长期交易:
7 (63.64%)
短期交易:
4 (36.36%)
利润因子:
0.68
预期回报:
-0.39 USD
平均利润:
1.49 USD
平均损失:
-2.63 USD
最大连续失误:
3 (-7.23 USD)
最大连续亏损:
-7.23 USD (3)
每月增长:
-2.12%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
7.23 USD
最大值:
7.23 USD (3.62%)
相对跌幅:
结余:
3.62% (7.23 USD)
净值:
2.59% (5.23 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4
|EURGBP
|2
|AUDUSD
|1
|CADJPY
|1
|AUDNZD
|1
|USOIL
|1
|GBPCHF
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|-2
|EURGBP
|-1
|AUDUSD
|-3
|CADJPY
|2
|AUDNZD
|4
|USOIL
|-5
|GBPCHF
|0
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-195
|EURGBP
|-43
|AUDUSD
|-280
|CADJPY
|371
|AUDNZD
|629
|USOIL
|-500
|GBPCHF
|8
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.62 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +8.82 USD
最大连续亏损: -7.23 USD
Bulls & Bears Inc. – Professional Trading Signals
Precision. Discipline. Real Results.
Hello, I’m Jose Serratos, an active trader in Forex, Indices, and Crypto.
My strategy combines multi-timeframe technical analysis, strict risk management, and a fully consistent, long-term approach.
🔥 What my signals offer
-
High-probability entries based on clean breakouts and institutional levels
-
Strict risk management (mandatory Stop Loss)
-
Clear setups with context and explanation
-
Low drawdown and stable account growth
🛡️ Trading Philosophy
I only take confirmed, high-quality setups.
I don’t chase the market — I wait for structure, volume, and direction to align.
My priority is capital protection and steady, sustainable growth.
📊 Perfect for traders who want
-
Professional signals
-
Discipline and transparency
-
Consistent performance
-
A long-term, stable strategy
