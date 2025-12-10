Bulls & Bears Inc. – Señales de Trading Profesionales

Precisión. Disciplina. Resultados reales.

Hola, soy Jose Serratos, trader activo en mercados Forex, Índices y Cripto.

Mi estrategia combina análisis técnico multitemporal, gestión estricta del riesgo y un enfoque 100% orientado a la consistencia y estabilidad.

🔥 ¿Qué ofrezco en mis señales?

Entradas basadas en rupturas limpias y zonas institucionales.

Gestión del riesgo sólida (Stop Loss obligatorios).

Operaciones claras, con explicación del contexto.

Bajo drawdown y enfoque en crecimiento estable.

🛡️ Filosofía

Opero solo escenarios de alta probabilidad.

No persigo el mercado: espero confirmaciones reales y setups fuertes.

La prioridad es proteger el capital y hacer crecer la cuenta de forma sostenible.

📊 Únete si buscas: