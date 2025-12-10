- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5
|EURGBP
|2
|USOIL
|2
|AUDUSD
|1
|CADJPY
|1
|AUDNZD
|1
|GBPCHF
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|0
|EURGBP
|-1
|USOIL
|-8
|AUDUSD
|-3
|CADJPY
|2
|AUDNZD
|4
|GBPCHF
|0
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|-25
|EURGBP
|-43
|USOIL
|-750
|AUDUSD
|-280
|CADJPY
|371
|AUDNZD
|629
|GBPCHF
|8
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|3.00 × 1
Bulls & Bears Inc. – Señales de Trading Profesionales
Precisión. Disciplina. Resultados reales.
Hola, soy Jose Serratos, trader activo en mercados Forex, Índices y Cripto.
Mi estrategia combina análisis técnico multitemporal, gestión estricta del riesgo y un enfoque 100% orientado a la consistencia y estabilidad.
🔥 ¿Qué ofrezco en mis señales?
-
Entradas basadas en rupturas limpias y zonas institucionales.
-
Gestión del riesgo sólida (Stop Loss obligatorios).
-
Operaciones claras, con explicación del contexto.
-
Bajo drawdown y enfoque en crecimiento estable.
🛡️ Filosofía
Opero solo escenarios de alta probabilidad.
No persigo el mercado: espero confirmaciones reales y setups fuertes.
La prioridad es proteger el capital y hacer crecer la cuenta de forma sostenible.
📊 Únete si buscas:
-
Señales profesionales
-
Gestión disciplinada
-
Transparencia absoluta
-
Resultados consistentes
