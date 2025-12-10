SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Bulls Y Bears Inc
JOSE SERRATOS DUENAS

Bulls Y Bears Inc

JOSE SERRATOS DUENAS
0 comentarios
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -3%
Exness-MT5Real31
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
13
Transacciones Rentables:
7 (53.84%)
Transacciones Irrentables:
6 (46.15%)
Mejor transacción:
3.62 USD
Peor transacción:
-5.00 USD
Beneficio Bruto:
10.62 USD (1 450 pips)
Pérdidas Brutas:
-15.66 USD (1 540 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (8.82 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8.82 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.15
Actividad comercial:
43.93%
Carga máxima del depósito:
7.65%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
-0.61
Transacciones Largas:
8 (61.54%)
Transacciones Cortas:
5 (38.46%)
Factor de Beneficio:
0.68
Beneficio Esperado:
-0.39 USD
Beneficio medio:
1.52 USD
Pérdidas medias:
-2.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-7.23 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.23 USD (3)
Crecimiento al mes:
-2.52%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.23 USD
Máxima:
8.33 USD (4.13%)
Reducción relativa:
De balance:
4.13% (8.33 USD)
De fondos:
2.59% (5.23 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 5
EURGBP 2
USOIL 2
AUDUSD 1
CADJPY 1
AUDNZD 1
GBPCHF 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 0
EURGBP -1
USOIL -8
AUDUSD -3
CADJPY 2
AUDNZD 4
GBPCHF 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD -25
EURGBP -43
USOIL -750
AUDUSD -280
CADJPY 371
AUDNZD 629
GBPCHF 8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3.62 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +8.82 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.23 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real
3.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Bulls & Bears Inc. – Señales de Trading Profesionales

Precisión. Disciplina. Resultados reales.

Hola, soy Jose Serratos, trader activo en mercados Forex, Índices y Cripto.
Mi estrategia combina análisis técnico multitemporal, gestión estricta del riesgo y un enfoque 100% orientado a la consistencia y estabilidad.

🔥 ¿Qué ofrezco en mis señales?

  • Entradas basadas en rupturas limpias y zonas institucionales.

  • Gestión del riesgo sólida (Stop Loss obligatorios).

  • Operaciones claras, con explicación del contexto.

  • Bajo drawdown y enfoque en crecimiento estable.

🛡️ Filosofía

Opero solo escenarios de alta probabilidad.
No persigo el mercado: espero confirmaciones reales y setups fuertes.
La prioridad es proteger el capital y hacer crecer la cuenta de forma sostenible.

📊 Únete si buscas:

  • Señales profesionales

  • Gestión disciplinada

  • Transparencia absoluta

  • Resultados consistentes


No hay comentarios
2025.12.19 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 18:37
Share of trading days is too low
2025.12.10 18:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.10 02:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 02:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 02:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.10 02:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 02:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Bulls Y Bears Inc
30 USD al mes
-3%
0
0
USD
195
USD
3
0%
13
53%
44%
0.67
-0.39
USD
4%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.