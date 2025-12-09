СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Engineer Muhammad Younas
Muhammad Younas Bashir Ahmad Anjum Anjum

Engineer Muhammad Younas

Muhammad Younas Bashir Ahmad Anjum Anjum
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 221%
MEXAtlantic-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
71
Прибыльных трейдов:
64 (90.14%)
Убыточных трейдов:
7 (9.86%)
Лучший трейд:
26.76 USD
Худший трейд:
-7.65 USD
Общая прибыль:
569.11 USD (29 245 pips)
Общий убыток:
-30.10 USD (725 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (232.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
232.98 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
1.15
Торговая активность:
27.55%
Макс. загрузка депозита:
12.83%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
69.10
Длинных трейдов:
71 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
18.91
Мат. ожидание:
7.59 USD
Средняя прибыль:
8.89 USD
Средний убыток:
-4.30 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.65 USD (1)
Прирост в месяц:
144.73%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
7.80 USD (0.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.27% (5.43 USD)
По эквити:
25.21% (275.14 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.. 68
USOUSD 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.. 552
USOUSD -13
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.. 29K
USOUSD -459
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +26.76 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +232.98 USD
Макс. убыток в серии: -5.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MEXAtlantic-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Minimum balance required : $1000


Welcome to my Gold Safe Growth.


This is Engineer Muhammad Younas, specialize in XAUUSD with a disciplined technical approach built around market structure, liquidity zones, and trend confirmation.
You will typically receive 2–3 high-probability trades per day — no overtrading, no unnecessary risk.
This signal is suitable even for small accounts, with a recommended minimum balance of $1000.
Risk management is strict: fixed lot sizing, controlled drawdown, and no martingale, grid, or hedging systems.
The goal is simple: steady, consistent growth with maximum safety for subscribers.

Нет отзывов
2026.01.10 17:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 09:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 08:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 06:18
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 06:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 11:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 10:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 13:07
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.09 13:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 13:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Engineer Muhammad Younas
30 USD в месяц
221%
0
0
USD
1.1K
USD
5
0%
71
90%
28%
18.90
7.59
USD
25%
1:500
