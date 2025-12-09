- Büyüme
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MEXAtlantic-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Minimum balance required : $100
Welcome to my Gold Safe Growth.
This is Engineer Muhammad Younas, specialize in XAUUSD with a disciplined technical approach built around market structure, liquidity zones, and trend confirmation.
You will typically receive 2–3 high-probability trades per day — no overtrading, no unnecessary risk.
This signal is suitable even for small accounts, with a recommended minimum balance of $100.
Risk management is strict: fixed lot sizing, controlled drawdown, and no martingale, grid, or hedging systems.
The goal is simple: steady, consistent growth with maximum safety for subscribers.