|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD..
|69
|USOUSD
|3
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD..
|570
|USOUSD
|-13
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD..
|30K
|USOUSD
|-459
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MEXAtlantic-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Minimum balance required : $1000
Welcome to my Gold Safe Growth.
This is Engineer Muhammad Younas, specialize in XAUUSD with a disciplined technical approach built around market structure, liquidity zones, and trend confirmation.
You will typically receive 2–3 high-probability trades per day — no overtrading, no unnecessary risk.
This signal is suitable even for small accounts, with a recommended minimum balance of $1000.
Risk management is strict: fixed lot sizing, controlled drawdown, and no martingale, grid, or hedging systems.
The goal is simple: steady, consistent growth with maximum safety for subscribers.
