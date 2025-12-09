SeñalesSecciones
Engineer Muhammad Younas

0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 226%
MEXAtlantic-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
72
Transacciones Rentables:
65 (90.27%)
Transacciones Irrentables:
7 (9.72%)
Mejor transacción:
26.76 USD
Peor transacción:
-7.65 USD
Beneficio Bruto:
586.66 USD (29 830 pips)
Pérdidas Brutas:
-30.10 USD (725 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (232.98 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
232.98 USD (26)
Ratio de Sharpe:
1.17
Actividad comercial:
27.55%
Carga máxima del depósito:
12.83%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
71.35
Transacciones Largas:
72 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
19.49
Beneficio Esperado:
7.73 USD
Beneficio medio:
9.03 USD
Pérdidas medias:
-4.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-5.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.65 USD (1)
Crecimiento al mes:
148.71%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
7.80 USD (0.99%)
Reducción relativa:
De balance:
1.27% (5.43 USD)
De fondos:
25.21% (275.14 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.. 69
USOUSD 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.. 570
USOUSD -13
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.. 30K
USOUSD -459
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +26.76 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 26
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +232.98 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.15 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MEXAtlantic-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Minimum balance required : $1000


Welcome to my Gold Safe Growth.


This is Engineer Muhammad Younas, specialize in XAUUSD with a disciplined technical approach built around market structure, liquidity zones, and trend confirmation.
You will typically receive 2–3 high-probability trades per day — no overtrading, no unnecessary risk.
This signal is suitable even for small accounts, with a recommended minimum balance of $1000.
Risk management is strict: fixed lot sizing, controlled drawdown, and no martingale, grid, or hedging systems.
The goal is simple: steady, consistent growth with maximum safety for subscribers.

No hay comentarios
2026.01.10 17:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 09:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 08:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 06:18
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 06:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 11:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 10:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 13:07
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.09 13:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 13:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
