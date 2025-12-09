SinaisSeções
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 221%
MEXAtlantic-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
71
Negociações com lucro:
64 (90.14%)
Negociações com perda:
7 (9.86%)
Melhor negociação:
26.76 USD
Pior negociação:
-7.65 USD
Lucro bruto:
569.11 USD (29 245 pips)
Perda bruta:
-30.10 USD (725 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (232.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
232.98 USD (26)
Índice de Sharpe:
1.15
Atividade de negociação:
27.55%
Depósito máximo carregado:
12.83%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
69.10
Negociações longas:
71 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
18.91
Valor esperado:
7.59 USD
Lucro médio:
8.89 USD
Perda média:
-4.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-5.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.65 USD (1)
Crescimento mensal:
144.73%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
7.80 USD (0.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.27% (5.43 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.21% (275.14 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.. 68
USOUSD 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.. 552
USOUSD -13
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.. 29K
USOUSD -459
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +26.76 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 26
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +232.98 USD
Máxima perda consecutiva: -5.15 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MEXAtlantic-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Minimum balance required : $1000


Welcome to my Gold Safe Growth.


This is Engineer Muhammad Younas, specialize in XAUUSD with a disciplined technical approach built around market structure, liquidity zones, and trend confirmation.
You will typically receive 2–3 high-probability trades per day — no overtrading, no unnecessary risk.
This signal is suitable even for small accounts, with a recommended minimum balance of $1000.
Risk management is strict: fixed lot sizing, controlled drawdown, and no martingale, grid, or hedging systems.
The goal is simple: steady, consistent growth with maximum safety for subscribers.

Sem comentários
2026.01.10 17:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 09:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 08:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 06:18
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 06:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 11:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 10:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 13:07
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.09 13:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 13:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
