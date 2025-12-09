- 成长
交易:
71
盈利交易:
64 (90.14%)
亏损交易:
7 (9.86%)
最好交易:
26.76 USD
最差交易:
-7.65 USD
毛利:
569.11 USD (29 245 pips)
毛利亏损:
-30.10 USD (725 pips)
最大连续赢利:
26 (232.98 USD)
最大连续盈利:
232.98 USD (26)
夏普比率:
1.15
交易活动:
27.55%
最大入金加载:
12.83%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
3 小时
采收率:
69.10
长期交易:
71 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
18.91
预期回报:
7.59 USD
平均利润:
8.89 USD
平均损失:
-4.30 USD
最大连续失误:
2 (-5.15 USD)
最大连续亏损:
-7.65 USD (1)
每月增长:
144.73%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
7.80 USD (0.99%)
相对跌幅:
结余:
1.27% (5.43 USD)
净值:
25.21% (275.14 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD..
|68
|USOUSD
|3
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD..
|552
|USOUSD
|-13
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD..
|29K
|USOUSD
|-459
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MEXAtlantic-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Minimum balance required : $1000
Welcome to my Gold Safe Growth.
This is Engineer Muhammad Younas, specialize in XAUUSD with a disciplined technical approach built around market structure, liquidity zones, and trend confirmation.
You will typically receive 2–3 high-probability trades per day — no overtrading, no unnecessary risk.
This signal is suitable even for small accounts, with a recommended minimum balance of $1000.
Risk management is strict: fixed lot sizing, controlled drawdown, and no martingale, grid, or hedging systems.
The goal is simple: steady, consistent growth with maximum safety for subscribers.
没有评论
