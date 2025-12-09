СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Quantum10k
Azhar Fauzi Noor

Quantum10k

Azhar Fauzi Noor
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -3%
BlueberryMarkets-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
73
Прибыльных трейдов:
43 (58.90%)
Убыточных трейдов:
30 (41.10%)
Лучший трейд:
41.11 AUD
Худший трейд:
-82.61 AUD
Общая прибыль:
619.37 AUD (39 974 pips)
Общий убыток:
-927.68 AUD (48 393 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (159.19 AUD)
Макс. прибыль в серии:
159.19 AUD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.15
Торговая активность:
60.12%
Макс. загрузка депозита:
1.25%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.70
Длинных трейдов:
45 (61.64%)
Коротких трейдов:
28 (38.36%)
Профит фактор:
0.67
Мат. ожидание:
-4.22 AUD
Средняя прибыль:
14.40 AUD
Средний убыток:
-30.92 AUD
Макс. серия проигрышей:
6 (-235.44 AUD)
Макс. убыток в серии:
-235.44 AUD (6)
Прирост в месяц:
-3.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
438.33 AUD
Максимальная:
438.33 AUD (4.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.38% (438.33 AUD)
По эквити:
2.53% (248.01 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.ai 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.ai -235
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.ai -8.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +41.11 AUD
Худший трейд: -83 AUD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +159.19 AUD
Макс. убыток в серии: -235.44 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlueberryMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.16 04:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 18:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 17:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 09:53
Share of trading days is too low
2025.12.09 09:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 06:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 06:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 06:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 06:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 06:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Quantum10k
30 USD в месяц
-3%
0
0
USD
9.7K
AUD
3
100%
73
58%
60%
0.66
-4.22
AUD
4%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.