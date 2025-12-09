- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
73
Прибыльных трейдов:
43 (58.90%)
Убыточных трейдов:
30 (41.10%)
Лучший трейд:
41.11 AUD
Худший трейд:
-82.61 AUD
Общая прибыль:
619.37 AUD (39 974 pips)
Общий убыток:
-927.68 AUD (48 393 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (159.19 AUD)
Макс. прибыль в серии:
159.19 AUD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.15
Торговая активность:
60.12%
Макс. загрузка депозита:
1.25%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.70
Длинных трейдов:
45 (61.64%)
Коротких трейдов:
28 (38.36%)
Профит фактор:
0.67
Мат. ожидание:
-4.22 AUD
Средняя прибыль:
14.40 AUD
Средний убыток:
-30.92 AUD
Макс. серия проигрышей:
6 (-235.44 AUD)
Макс. убыток в серии:
-235.44 AUD (6)
Прирост в месяц:
-3.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
438.33 AUD
Максимальная:
438.33 AUD (4.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.38% (438.33 AUD)
По эквити:
2.53% (248.01 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ai
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.ai
|-235
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.ai
|-8.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +41.11 AUD
Худший трейд: -83 AUD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +159.19 AUD
Макс. убыток в серии: -235.44 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlueberryMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-3%
0
0
USD
USD
9.7K
AUD
AUD
3
100%
73
58%
60%
0.66
-4.22
AUD
AUD
4%
1:500