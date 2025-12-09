- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
73
盈利交易:
43 (58.90%)
亏损交易:
30 (41.10%)
最好交易:
41.11 AUD
最差交易:
-82.61 AUD
毛利:
619.37 AUD (39 974 pips)
毛利亏损:
-927.68 AUD (48 393 pips)
最大连续赢利:
8 (159.19 AUD)
最大连续盈利:
159.19 AUD (8)
夏普比率:
-0.15
交易活动:
60.12%
最大入金加载:
1.25%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
39
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.70
长期交易:
45 (61.64%)
短期交易:
28 (38.36%)
利润因子:
0.67
预期回报:
-4.22 AUD
平均利润:
14.40 AUD
平均损失:
-30.92 AUD
最大连续失误:
6 (-235.44 AUD)
最大连续亏损:
-235.44 AUD (6)
每月增长:
-3.08%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
438.33 AUD
最大值:
438.33 AUD (4.38%)
相对跌幅:
结余:
4.38% (438.33 AUD)
净值:
2.53% (248.01 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ai
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.ai
|-235
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.ai
|-8.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +41.11 AUD
最差交易: -83 AUD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +159.19 AUD
最大连续亏损: -235.44 AUD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlueberryMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
