トレード:
73
利益トレード:
43 (58.90%)
損失トレード:
30 (41.10%)
ベストトレード:
41.11 AUD
最悪のトレード:
-82.61 AUD
総利益:
619.37 AUD (39 974 pips)
総損失:
-927.68 AUD (48 393 pips)
最大連続の勝ち:
8 (159.19 AUD)
最大連続利益:
159.19 AUD (8)
シャープレシオ:
-0.15
取引アクティビティ:
60.12%
最大入金額:
1.25%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
39
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
-0.70
長いトレード:
45 (61.64%)
短いトレード:
28 (38.36%)
プロフィットファクター:
0.67
期待されたペイオフ:
-4.22 AUD
平均利益:
14.40 AUD
平均損失:
-30.92 AUD
最大連続の負け:
6 (-235.44 AUD)
最大連続損失:
-235.44 AUD (6)
月間成長:
-3.08%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
438.33 AUD
最大の:
438.33 AUD (4.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.38% (438.33 AUD)
エクイティによる:
2.53% (248.01 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ai
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.ai
|-235
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.ai
|-8.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlueberryMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
