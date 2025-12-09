- Crescimento
Negociações:
73
Negociações com lucro:
43 (58.90%)
Negociações com perda:
30 (41.10%)
Melhor negociação:
41.11 AUD
Pior negociação:
-82.61 AUD
Lucro bruto:
619.37 AUD (39 974 pips)
Perda bruta:
-927.68 AUD (48 393 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (159.19 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
159.19 AUD (8)
Índice de Sharpe:
-0.15
Atividade de negociação:
60.12%
Depósito máximo carregado:
1.25%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
39
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
-0.70
Negociações longas:
45 (61.64%)
Negociações curtas:
28 (38.36%)
Fator de lucro:
0.67
Valor esperado:
-4.22 AUD
Lucro médio:
14.40 AUD
Perda média:
-30.92 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-235.44 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-235.44 AUD (6)
Crescimento mensal:
-3.08%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
438.33 AUD
Máximo:
438.33 AUD (4.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.38% (438.33 AUD)
Pelo Capital Líquido:
2.53% (248.01 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ai
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.ai
|-235
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.ai
|-8.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlueberryMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
