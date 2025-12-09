- 자본
- 축소
트레이드:
96
이익 거래:
56 (58.33%)
손실 거래:
40 (41.67%)
최고의 거래:
46.15 AUD
최악의 거래:
-82.61 AUD
총 수익:
878.99 AUD (54 709 pips)
총 손실:
-1 097.11 AUD (59 292 pips)
연속 최대 이익:
13 (159.13 AUD)
연속 최대 이익:
159.19 AUD (8)
샤프 비율:
-0.08
거래 활동:
33.47%
최대 입금량:
1.25%
최근 거래:
30 분 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
-0.50
롱(주식매수):
62 (64.58%)
숏(주식차입매도):
34 (35.42%)
수익 요인:
0.80
기대수익:
-2.27 AUD
평균 이익:
15.70 AUD
평균 손실:
-27.43 AUD
연속 최대 손실:
6 (-235.44 AUD)
연속 최대 손실:
-235.44 AUD (6)
월별 성장률:
-2.18%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
438.33 AUD
최대한의:
438.33 AUD (4.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.38% (438.33 AUD)
자본금별:
2.53% (248.01 AUD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ai
|96
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.ai
|-166
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.ai
|-4.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +46.15 AUD
최악의 거래: -83 AUD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +159.13 AUD
연속 최대 손실: -235.44 AUD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlueberryMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-2%
0
0
USD
USD
9.8K
AUD
AUD
5
100%
96
58%
33%
0.80
-2.27
AUD
AUD
4%
1:500