Cristian-bogdan Buzatu

Gold Shield

Cristian-bogdan Buzatu
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 3%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
39
Прибыльных трейдов:
25 (64.10%)
Убыточных трейдов:
14 (35.90%)
Лучший трейд:
25.34 EUR
Худший трейд:
-35.55 EUR
Общая прибыль:
270.92 EUR (32 188 pips)
Общий убыток:
-207.33 EUR (23 574 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (225.92 EUR)
Макс. прибыль в серии:
225.92 EUR (18)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
12.85%
Макс. загрузка депозита:
87.59%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.31
Длинных трейдов:
29 (74.36%)
Коротких трейдов:
10 (25.64%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
1.63 EUR
Средняя прибыль:
10.84 EUR
Средний убыток:
-14.81 EUR
Макс. серия проигрышей:
13 (-201.13 EUR)
Макс. убыток в серии:
-201.13 EUR (13)
Прирост в месяц:
3.20%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
193.59 EUR
Максимальная:
202.57 EUR (10.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.15% (202.30 EUR)
По эквити:
5.83% (113.30 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 39
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 73
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 8.6K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +25.34 EUR
Худший трейд: -36 EUR
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +225.92 EUR
Макс. убыток в серии: -201.13 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.37 × 846
FBS-Real
10.00 × 1
еще 1...
Gold breakout signal on XAUUSD H1. Every trade has fixed TP & SL, no grid, no martingale, no averaging. Designed for stable medium-term growth with controlled drawdown. 

Past performance does not guarantee future results. Remember the golden rule: never trade with money you cannot afford to lose.
Нет отзывов
2025.12.24 19:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 18:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 18:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 17:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 15:42
Share of trading days is too low
2025.12.05 15:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 19:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 19:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 19:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 19:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 19:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
