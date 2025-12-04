- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
39
Прибыльных трейдов:
25 (64.10%)
Убыточных трейдов:
14 (35.90%)
Лучший трейд:
25.34 EUR
Худший трейд:
-35.55 EUR
Общая прибыль:
270.92 EUR (32 188 pips)
Общий убыток:
-207.33 EUR (23 574 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (225.92 EUR)
Макс. прибыль в серии:
225.92 EUR (18)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
12.85%
Макс. загрузка депозита:
87.59%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.31
Длинных трейдов:
29 (74.36%)
Коротких трейдов:
10 (25.64%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
1.63 EUR
Средняя прибыль:
10.84 EUR
Средний убыток:
-14.81 EUR
Макс. серия проигрышей:
13 (-201.13 EUR)
Макс. убыток в серии:
-201.13 EUR (13)
Прирост в месяц:
3.20%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
193.59 EUR
Максимальная:
202.57 EUR (10.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.15% (202.30 EUR)
По эквити:
5.83% (113.30 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|73
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|8.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +25.34 EUR
Худший трейд: -36 EUR
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +225.92 EUR
Макс. убыток в серии: -201.13 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.37 × 846
|
FBS-Real
|10.00 × 1
еще 1...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Gold breakout signal on XAUUSD H1. Every trade has fixed TP & SL, no grid, no martingale, no averaging. Designed for stable medium-term growth with controlled drawdown.Past performance does not guarantee future results. Remember the golden rule: never trade with money you cannot afford to lose.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
2K
EUR
EUR
2
92%
39
64%
13%
1.30
1.63
EUR
EUR
10%
1:200