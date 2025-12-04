- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
39
Gewinntrades:
25 (64.10%)
Verlusttrades:
14 (35.90%)
Bester Trade:
25.34 EUR
Schlechtester Trade:
-35.55 EUR
Bruttoprofit:
270.92 EUR (32 188 pips)
Bruttoverlust:
-207.33 EUR (23 574 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (225.92 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
225.92 EUR (18)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
12.85%
Max deposit load:
87.59%
Letzter Trade:
11 Tage
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.31
Long-Positionen:
29 (74.36%)
Short-Positionen:
10 (25.64%)
Profit-Faktor:
1.31
Mathematische Gewinnerwartung:
1.63 EUR
Durchschnittlicher Profit:
10.84 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-14.81 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-201.13 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-201.13 EUR (13)
Wachstum pro Monat :
3.20%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
193.59 EUR
Maximaler:
202.57 EUR (10.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.15% (202.30 EUR)
Kapital:
5.83% (113.30 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|73
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|8.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +25.34 EUR
Schlechtester Trade: -36 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +225.92 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -201.13 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.25 × 863
|
FBS-Real
|10.00 × 1
noch 1 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Gold breakout signal on XAUUSD H1. Every trade has fixed TP & SL, no grid, no martingale, no averaging. Designed for stable medium-term growth with controlled drawdown.Past performance does not guarantee future results. Remember the golden rule: never trade with money you cannot afford to lose.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
3%
0
0
USD
USD
2K
EUR
EUR
2
92%
39
64%
13%
1.30
1.63
EUR
EUR
10%
1:200