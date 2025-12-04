- 成长
交易:
39
盈利交易:
25 (64.10%)
亏损交易:
14 (35.90%)
最好交易:
25.34 EUR
最差交易:
-35.55 EUR
毛利:
270.92 EUR (32 188 pips)
毛利亏损:
-207.33 EUR (23 574 pips)
最大连续赢利:
18 (225.92 EUR)
最大连续盈利:
225.92 EUR (18)
夏普比率:
0.11
交易活动:
12.85%
最大入金加载:
87.59%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.31
长期交易:
29 (74.36%)
短期交易:
10 (25.64%)
利润因子:
1.31
预期回报:
1.63 EUR
平均利润:
10.84 EUR
平均损失:
-14.81 EUR
最大连续失误:
13 (-201.13 EUR)
最大连续亏损:
-201.13 EUR (13)
每月增长:
3.20%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
193.59 EUR
最大值:
202.57 EUR (10.16%)
相对跌幅:
结余:
10.15% (202.30 EUR)
净值:
5.83% (113.30 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|73
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|8.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +25.34 EUR
最差交易: -36 EUR
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +225.92 EUR
最大连续亏损: -201.13 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.37 × 848
|
FBS-Real
|10.00 × 1
Gold breakout signal on XAUUSD H1. Every trade has fixed TP & SL, no grid, no martingale, no averaging. Designed for stable medium-term growth with controlled drawdown.Past performance does not guarantee future results. Remember the golden rule: never trade with money you cannot afford to lose.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
3%
0
0
USD
USD
2K
EUR
EUR
2
92%
39
64%
13%
1.30
1.63
EUR
EUR
10%
1:200