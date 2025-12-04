- Crescimento
Negociações:
39
Negociações com lucro:
25 (64.10%)
Negociações com perda:
14 (35.90%)
Melhor negociação:
25.34 EUR
Pior negociação:
-35.55 EUR
Lucro bruto:
270.92 EUR (32 188 pips)
Perda bruta:
-207.33 EUR (23 574 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (225.92 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
225.92 EUR (18)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
12.85%
Depósito máximo carregado:
87.59%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.31
Negociações longas:
29 (74.36%)
Negociações curtas:
10 (25.64%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
1.63 EUR
Lucro médio:
10.84 EUR
Perda média:
-14.81 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-201.13 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-201.13 EUR (13)
Crescimento mensal:
3.20%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
193.59 EUR
Máximo:
202.57 EUR (10.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.15% (202.30 EUR)
Pelo Capital Líquido:
5.83% (113.30 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|73
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|8.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.30 × 857
|
FBS-Real
|10.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Gold breakout signal on XAUUSD H1. Every trade has fixed TP & SL, no grid, no martingale, no averaging. Designed for stable medium-term growth with controlled drawdown.Past performance does not guarantee future results. Remember the golden rule: never trade with money you cannot afford to lose.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
3%
0
0
USD
USD
2K
EUR
EUR
2
92%
39
64%
13%
1.30
1.63
EUR
EUR
10%
1:200