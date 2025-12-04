SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Gold Shield
Cristian-bogdan Buzatu

Gold Shield

Cristian-bogdan Buzatu
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 3%
Darwinex-Live
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
39
Negociações com lucro:
25 (64.10%)
Negociações com perda:
14 (35.90%)
Melhor negociação:
25.34 EUR
Pior negociação:
-35.55 EUR
Lucro bruto:
270.92 EUR (32 188 pips)
Perda bruta:
-207.33 EUR (23 574 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (225.92 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
225.92 EUR (18)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
12.85%
Depósito máximo carregado:
87.59%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.31
Negociações longas:
29 (74.36%)
Negociações curtas:
10 (25.64%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
1.63 EUR
Lucro médio:
10.84 EUR
Perda média:
-14.81 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-201.13 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-201.13 EUR (13)
Crescimento mensal:
3.20%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
193.59 EUR
Máximo:
202.57 EUR (10.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.15% (202.30 EUR)
Pelo Capital Líquido:
5.83% (113.30 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 39
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 73
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 8.6K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +25.34 EUR
Pior negociação: -36 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +225.92 EUR
Máxima perda consecutiva: -201.13 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.30 × 857
FBS-Real
10.00 × 1
1 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

Gold breakout signal on XAUUSD H1. Every trade has fixed TP & SL, no grid, no martingale, no averaging. Designed for stable medium-term growth with controlled drawdown. 

Past performance does not guarantee future results. Remember the golden rule: never trade with money you cannot afford to lose.
Sem comentários
2025.12.24 19:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 18:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 18:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 17:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 15:42
Share of trading days is too low
2025.12.05 15:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 19:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 19:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 19:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 19:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 19:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Gold Shield
50 USD por mês
3%
0
0
USD
2K
EUR
2
92%
39
64%
13%
1.30
1.63
EUR
10%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.