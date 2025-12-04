- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
39
利益トレード:
25 (64.10%)
損失トレード:
14 (35.90%)
ベストトレード:
25.34 EUR
最悪のトレード:
-35.55 EUR
総利益:
270.92 EUR (32 188 pips)
総損失:
-207.33 EUR (23 574 pips)
最大連続の勝ち:
18 (225.92 EUR)
最大連続利益:
225.92 EUR (18)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
12.85%
最大入金額:
87.59%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.31
長いトレード:
29 (74.36%)
短いトレード:
10 (25.64%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
1.63 EUR
平均利益:
10.84 EUR
平均損失:
-14.81 EUR
最大連続の負け:
13 (-201.13 EUR)
最大連続損失:
-201.13 EUR (13)
月間成長:
3.20%
アルゴリズム取引:
92%
残高によるドローダウン:
絶対:
193.59 EUR
最大の:
202.57 EUR (10.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.15% (202.30 EUR)
エクイティによる:
5.83% (113.30 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|73
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|8.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +25.34 EUR
最悪のトレード: -36 EUR
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +225.92 EUR
最大連続損失: -201.13 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.30 × 857
|
FBS-Real
|10.00 × 1
1 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Gold breakout signal on XAUUSD H1. Every trade has fixed TP & SL, no grid, no martingale, no averaging. Designed for stable medium-term growth with controlled drawdown.Past performance does not guarantee future results. Remember the golden rule: never trade with money you cannot afford to lose.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
3%
0
0
USD
USD
2K
EUR
EUR
2
92%
39
64%
13%
1.30
1.63
EUR
EUR
10%
1:200