シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Gold Shield
Cristian-bogdan Buzatu

Gold Shield

Cristian-bogdan Buzatu
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 3%
Darwinex-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
39
利益トレード:
25 (64.10%)
損失トレード:
14 (35.90%)
ベストトレード:
25.34 EUR
最悪のトレード:
-35.55 EUR
総利益:
270.92 EUR (32 188 pips)
総損失:
-207.33 EUR (23 574 pips)
最大連続の勝ち:
18 (225.92 EUR)
最大連続利益:
225.92 EUR (18)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
12.85%
最大入金額:
87.59%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.31
長いトレード:
29 (74.36%)
短いトレード:
10 (25.64%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
1.63 EUR
平均利益:
10.84 EUR
平均損失:
-14.81 EUR
最大連続の負け:
13 (-201.13 EUR)
最大連続損失:
-201.13 EUR (13)
月間成長:
3.20%
アルゴリズム取引:
92%
残高によるドローダウン:
絶対:
193.59 EUR
最大の:
202.57 EUR (10.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.15% (202.30 EUR)
エクイティによる:
5.83% (113.30 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 39
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 73
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 8.6K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +25.34 EUR
最悪のトレード: -36 EUR
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +225.92 EUR
最大連続損失: -201.13 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Gold breakout signal on XAUUSD H1. Every trade has fixed TP & SL, no grid, no martingale, no averaging. Designed for stable medium-term growth with controlled drawdown. 

Past performance does not guarantee future results. Remember the golden rule: never trade with money you cannot afford to lose.
レビューなし
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください