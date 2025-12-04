SeñalesSecciones
Gold Shield
Cristian-bogdan Buzatu

Gold Shield

Cristian-bogdan Buzatu
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 3%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
39
Transacciones Rentables:
25 (64.10%)
Transacciones Irrentables:
14 (35.90%)
Mejor transacción:
25.34 EUR
Peor transacción:
-35.55 EUR
Beneficio Bruto:
270.92 EUR (32 188 pips)
Pérdidas Brutas:
-207.33 EUR (23 574 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (225.92 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
225.92 EUR (18)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
12.85%
Carga máxima del depósito:
87.59%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.31
Transacciones Largas:
29 (74.36%)
Transacciones Cortas:
10 (25.64%)
Factor de Beneficio:
1.31
Beneficio Esperado:
1.63 EUR
Beneficio medio:
10.84 EUR
Pérdidas medias:
-14.81 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-201.13 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-201.13 EUR (13)
Crecimiento al mes:
3.20%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
193.59 EUR
Máxima:
202.57 EUR (10.16%)
Reducción relativa:
De balance:
10.15% (202.30 EUR)
De fondos:
5.83% (113.30 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 39
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 73
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 8.6K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +25.34 EUR
Peor transacción: -36 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +225.92 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -201.13 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.30 × 857
FBS-Real
10.00 × 1
otros 1...
Gold breakout signal on XAUUSD H1. Every trade has fixed TP & SL, no grid, no martingale, no averaging. Designed for stable medium-term growth with controlled drawdown. 

Past performance does not guarantee future results. Remember the golden rule: never trade with money you cannot afford to lose.
No hay comentarios
2025.12.24 19:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 18:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 18:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 17:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 15:42
Share of trading days is too low
2025.12.05 15:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 19:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 19:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 19:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 19:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 19:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Gold Shield
50 USD al mes
3%
0
0
USD
2K
EUR
2
92%
39
64%
13%
1.30
1.63
EUR
10%
1:200
