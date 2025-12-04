- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
3 (30.00%)
Loss Trade:
7 (70.00%)
Best Trade:
7.41 EUR
Worst Trade:
-35.55 EUR
Profitto lordo:
9.34 EUR (1 119 pips)
Perdita lorda:
-49.81 EUR (5 613 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (9.34 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
9.34 EUR (3)
Indice di Sharpe:
-0.36
Attività di trading:
3.78%
Massimo carico di deposito:
27.47%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
-0.82
Long Trade:
4 (40.00%)
Short Trade:
6 (60.00%)
Fattore di profitto:
0.19
Profitto previsto:
-4.05 EUR
Profitto medio:
3.11 EUR
Perdita media:
-7.12 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-48.91 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-48.91 EUR (7)
Crescita mensile:
-2.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.47 EUR
Massimale:
49.45 EUR (2.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.48% (49.54 EUR)
Per equità:
2.42% (48.28 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-46
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-4.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.41 EUR
Worst Trade: -36 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +9.34 EUR
Massima perdita consecutiva: -48.91 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.85 × 728
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
Gold breakout signal on XAUUSD H1. Every trade has fixed TP & SL, no grid, no martingale, no averaging. Designed for stable medium-term growth with controlled drawdown.Past performance does not guarantee future results. Remember the golden rule: never trade with money you cannot afford to lose.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
-2%
0
0
USD
USD
1.9K
EUR
EUR
1
100%
10
30%
4%
0.18
-4.05
EUR
EUR
2%
1:200