Cristian-bogdan Buzatu

Gold Shield

Cristian-bogdan Buzatu
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
3 (30.00%)
Loss Trade:
7 (70.00%)
Best Trade:
7.41 EUR
Worst Trade:
-35.55 EUR
Profitto lordo:
9.34 EUR (1 119 pips)
Perdita lorda:
-49.81 EUR (5 613 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (9.34 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
9.34 EUR (3)
Indice di Sharpe:
-0.36
Attività di trading:
3.78%
Massimo carico di deposito:
27.47%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
-0.82
Long Trade:
4 (40.00%)
Short Trade:
6 (60.00%)
Fattore di profitto:
0.19
Profitto previsto:
-4.05 EUR
Profitto medio:
3.11 EUR
Perdita media:
-7.12 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-48.91 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-48.91 EUR (7)
Crescita mensile:
-2.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.47 EUR
Massimale:
49.45 EUR (2.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.48% (49.54 EUR)
Per equità:
2.42% (48.28 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -46
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -4.5K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.41 EUR
Worst Trade: -36 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +9.34 EUR
Massima perdita consecutiva: -48.91 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
7.85 × 728
FBS-Real
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
Gold breakout signal on XAUUSD H1. Every trade has fixed TP & SL, no grid, no martingale, no averaging. Designed for stable medium-term growth with controlled drawdown. 

Past performance does not guarantee future results. Remember the golden rule: never trade with money you cannot afford to lose.
Non ci sono recensioni
2025.12.08 15:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 15:42
Share of trading days is too low
2025.12.05 15:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 19:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 19:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 19:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 19:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 19:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold Shield
50USD al mese
-2%
0
0
USD
1.9K
EUR
1
100%
10
30%
4%
0.18
-4.05
EUR
2%
1:200
