Cristian-bogdan Buzatu

Gold Shield

Cristian-bogdan Buzatu
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -2%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10
Bénéfice trades:
3 (30.00%)
Perte trades:
7 (70.00%)
Meilleure transaction:
7.41 EUR
Pire transaction:
-35.55 EUR
Bénéfice brut:
9.34 EUR (1 119 pips)
Perte brute:
-49.81 EUR (5 613 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (9.34 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
9.34 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
-0.36
Activité de trading:
3.78%
Charge de dépôt maximale:
27.47%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
13 minutes
Facteur de récupération:
-0.82
Longs trades:
4 (40.00%)
Courts trades:
6 (60.00%)
Facteur de profit:
0.19
Rendement attendu:
-4.05 EUR
Bénéfice moyen:
3.11 EUR
Perte moyenne:
-7.12 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-48.91 EUR)
Perte consécutive maximale:
-48.91 EUR (7)
Croissance mensuelle:
-2.04%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
40.47 EUR
Maximal:
49.45 EUR (2.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.48% (49.54 EUR)
Par fonds propres:
2.42% (48.28 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -46
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -4.5K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.41 EUR
Pire transaction: -36 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +9.34 EUR
Perte consécutive maximale: -48.91 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
7.85 × 728
FBS-Real
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
Gold breakout signal on XAUUSD H1. Every trade has fixed TP & SL, no grid, no martingale, no averaging. Designed for stable medium-term growth with controlled drawdown. 

Past performance does not guarantee future results. Remember the golden rule: never trade with money you cannot afford to lose.
Aucun avis
2025.12.08 15:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 15:42
Share of trading days is too low
2025.12.05 15:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 19:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 19:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 19:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 19:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 19:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gold Shield
50 USD par mois
-2%
0
0
USD
1.9K
EUR
1
100%
10
30%
4%
0.18
-4.05
EUR
2%
1:200
