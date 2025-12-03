СигналыРазделы
Bernardo Garcia Delfa

ASHI ENGINE Live

Bernardo Garcia Delfa
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 0%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
4 (50.00%)
Убыточных трейдов:
4 (50.00%)
Лучший трейд:
15.82 EUR
Худший трейд:
-20.05 EUR
Общая прибыль:
51.08 EUR (2 676 pips)
Общий убыток:
-47.89 EUR (1 492 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (21.07 EUR)
Макс. прибыль в серии:
21.07 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
37.51%
Макс. загрузка депозита:
1.15%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.10
Длинных трейдов:
5 (62.50%)
Коротких трейдов:
3 (37.50%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.40 EUR
Средняя прибыль:
12.77 EUR
Средний убыток:
-11.97 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-27.22 EUR)
Макс. убыток в серии:
-27.22 EUR (2)
Прирост в месяц:
0.38%
Алготрейдинг:
50%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.24 EUR
Максимальная:
33.04 EUR (3.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.57% (32.88 EUR)
По эквити:
2.02% (18.56 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPYp 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPYp 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPYp 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.82 EUR
Худший трейд: -20 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +21.07 EUR
Макс. убыток в серии: -27.22 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

TOP REVERSION – EURUSD & GBPUSD M15

Институциональная система возврата к среднему с 3 оптимизированными конфигурациями. Проверено 15 000 симуляциями Монте-Карло.

Результаты (Бэктест Янв 2022 – Настоящее время):

  • EURUSD Set 1 | Sharpe 2.66 | DD 14.32% | +232%
  • EURUSD Set 2 | Sharpe 3.71 | DD 13.57% | +320% SIGNAL CONNECTED
  • GBPUSD Set 3 | Sharpe 4.14 | DD 14.27% | +198%

Основные характеристики:

  • Без сетки, мартингейла и усреднения
  • Одна позиция за раз
  • Фиксированный Stop Loss на каждую сделку
  • Опции Break Even и Trailing Stop
  • Задержка против копитрейдинга

Рекомендуемые настройки:

  • Символы: EURUSD, GBPUSD
  • Таймфрейм: M15
  • Риск: 0.33% – 1% на сделку
  • Мин. депозит: $1,000

Включено: EA (.ex5), 3 оптимизированных .set файла, PDF отчёт Монте-Карло, бесплатные обновления и поддержка.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ Торговля связана с высоким риском и может не подходить всем инвесторам. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Результаты бэктеста могут не повториться в реальных условиях. Никогда не торгуйте капиталом, который не можете позволить себе потерять.


Нет отзывов
2025.12.26 21:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 20:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 02:14
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 03:17
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 10 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 14:31
Share of trading days is too low
2025.12.10 14:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.10 13:31
Share of trading days is too low
2025.12.10 13:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 18:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 18:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 18:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 18:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 18:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
