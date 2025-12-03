- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPYp
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPYp
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPYp
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
TOP REVERSION – EURUSD & GBPUSD M15
Институциональная система возврата к среднему с 3 оптимизированными конфигурациями. Проверено 15 000 симуляциями Монте-Карло.
Результаты (Бэктест Янв 2022 – Настоящее время):
- EURUSD Set 1 | Sharpe 2.66 | DD 14.32% | +232%
- EURUSD Set 2 | Sharpe 3.71 | DD 13.57% | +320% SIGNAL CONNECTED
- GBPUSD Set 3 | Sharpe 4.14 | DD 14.27% | +198%
Основные характеристики:
- Без сетки, мартингейла и усреднения
- Одна позиция за раз
- Фиксированный Stop Loss на каждую сделку
- Опции Break Even и Trailing Stop
- Задержка против копитрейдинга
Рекомендуемые настройки:
- Символы: EURUSD, GBPUSD
- Таймфрейм: M15
- Риск: 0.33% – 1% на сделку
- Мин. депозит: $1,000
Включено: EA (.ex5), 3 оптимизированных .set файла, PDF отчёт Монте-Карло, бесплатные обновления и поддержка.
⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ Торговля связана с высоким риском и может не подходить всем инвесторам. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Результаты бэктеста могут не повториться в реальных условиях. Никогда не торгуйте капиталом, который не можете позволить себе потерять.
