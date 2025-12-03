- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPYp
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPYp
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPYp
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackBullMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
TOP REVERSION SEÑALES
TOP REVERSION – EURUSD & GBPUSD M15
Sistema institucional de reversión a la media con 3 configuraciones optimizadas. Validado con 15.000 simulaciones Monte Carlo.
Rendimiento (Backtest Ene 2022 – Presente):
- EURUSD Set 1 | Sharpe 2.66 | DD 14.32% | +232%
- EURUSD Set 2 | Sharpe 3.71 | DD 13.57% | +320% SEÑAL CONECTADA
- GBPUSD Set 3 | Sharpe 4.14 | DD 14.27% | +198%
Características principales:
- Sin grid, martingala ni promediado
- Una posición a la vez
- Stop Loss fijo en cada operación
- Opciones de Break Even y Trailing Stop
- Retraso anti-copytrading
Configuración recomendada:
- Símbolos: EURUSD, GBPUSD
- Timeframe: M15
- Riesgo: 0.33% – 1% por operación
- Depósito mín: $1,000
Incluye: EA (.ex5), 3 archivos .set optimizados, informe Monte Carlo PDF, actualizaciones gratuitas y soporte.
⚠️ AVISO DE RIESGO El trading conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los resultados de backtest pueden no replicarse en condiciones reales. Nunca opere con capital que no pueda permitirse perder.
USD
EUR
EUR