Bernardo Garcia Delfa

ASHI ENGINE Live

Bernardo Garcia Delfa
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD al mes
incremento desde 2025 0%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
4 (50.00%)
Transacciones Irrentables:
4 (50.00%)
Mejor transacción:
15.82 EUR
Peor transacción:
-20.05 EUR
Beneficio Bruto:
51.08 EUR (2 676 pips)
Pérdidas Brutas:
-47.89 EUR (1 492 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (21.07 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
21.07 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
36.48%
Carga máxima del depósito:
1.15%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.10
Transacciones Largas:
5 (62.50%)
Transacciones Cortas:
3 (37.50%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
0.40 EUR
Beneficio medio:
12.77 EUR
Pérdidas medias:
-11.97 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-27.22 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-27.22 EUR (2)
Crecimiento al mes:
0.38%
Trading algorítmico:
50%
Reducción de balance:
Absoluto:
12.24 EUR
Máxima:
33.04 EUR (3.59%)
Reducción relativa:
De balance:
3.57% (32.88 EUR)
De fondos:
2.02% (18.56 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPYp 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPYp 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPYp 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +15.82 EUR
Peor transacción: -20 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +21.07 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -27.22 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackBullMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.26 21:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 20:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 02:14
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 03:17
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 10 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 14:31
Share of trading days is too low
2025.12.10 14:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.10 13:31
Share of trading days is too low
2025.12.10 13:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 18:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 18:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 18:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 18:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 18:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
