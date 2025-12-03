- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
Pas de données
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
TOP REVERSION SIGNALS
TOP REVERSION – EURUSD & GBPUSD M15
Institutional-grade mean reversion system with 3 optimized configurations. Validated with 15,000 Monte Carlo simulations.
Performance (Backtest Jan 2022 – Present):
- EURUSD Set 1 | Sharpe 2.66 | DD 14.32% | +232%
- EURUSD Set 2 | Sharpe 3.71 | DD 13.57% | +320% SET CONNECTED
- GBPUSD Set 3 | Sharpe 4.14 | DD 14.27% | +198%
Key Features:
- No grid, martingale or averaging
- One position at a time
- Fixed Stop Loss on every trade
- Break Even & Trailing Stop options
- Anti-copytrading delay
Recommended Setup:
- Symbols: EURUSD, GBPUSD
- Timeframe: M15
- Risk: 0.33% – 1% per trade
- Min deposit: $1,000
Includes: EA (.ex5), 3 optimized .set files, Monte Carlo PDF report, free updates & support.
⚠️ RISK WARNING Trading involves high risk and may not be suitable for all investors. Past performance does not guarantee future results. Backtest results may not replicate in live conditions. Never trade with capital you cannot afford to lose