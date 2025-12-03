- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
4 (50.00%)
亏损交易:
4 (50.00%)
最好交易:
15.82 EUR
最差交易:
-20.05 EUR
毛利:
51.08 EUR (2 676 pips)
毛利亏损:
-47.89 EUR (1 492 pips)
最大连续赢利:
2 (21.07 EUR)
最大连续盈利:
21.07 EUR (2)
夏普比率:
0.05
交易活动:
36.48%
最大入金加载:
1.15%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.10
长期交易:
5 (62.50%)
短期交易:
3 (37.50%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.40 EUR
平均利润:
12.77 EUR
平均损失:
-11.97 EUR
最大连续失误:
2 (-27.22 EUR)
最大连续亏损:
-27.22 EUR (2)
每月增长:
0.38%
算法交易:
50%
结余跌幅:
绝对:
12.24 EUR
最大值:
33.04 EUR (3.59%)
相对跌幅:
结余:
3.57% (32.88 EUR)
净值:
2.02% (18.56 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPYp
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPYp
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPYp
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.82 EUR
最差交易: -20 EUR
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +21.07 EUR
最大连续亏损: -27.22 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackBullMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
TOP REVERSION – EURUSD & GBPUSD M15
机构级均值回归系统，包含3种优化配置。经15,000次蒙特卡洛模拟验证。
业绩表现（回测 2022年1月至今）：
- EURUSD Set 1 | Sharpe 2.66 | DD 14.32% | +232%
- EURUSD Set 2 | Sharpe 3.71 | DD 13.57% | +320% SIGNAL CONNECTED
- GBPUSD Set 3 | Sharpe 4.14 | DD 14.27% | +198%
核心特点：
- 无网格、马丁格尔或加仓策略
- 单次持仓
- 每笔交易固定止损
- 可选保本和追踪止损
- 防跟单延迟功能
推荐设置：
- 交易品种：EURUSD、GBPUSD
- 时间周期：M15
- 风险：每笔0.33% – 1%
- 最低入金：$1,000
包含内容： EA (.ex5)、3个优化.set文件、蒙特卡洛PDF报告、免费更新及支持。
⚠️ 风险提示 交易涉及高风险，可能不适合所有投资者。过往业绩不代表未来表现。回测结果可能无法在实盘中复现。请勿使用无法承受损失的资金进行交易。
