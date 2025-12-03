信号部分
信号 / MetaTrader 5 / ASHI ENGINE Live
Bernardo Garcia Delfa

ASHI ENGINE Live

Bernardo Garcia Delfa
0条评论
可靠性
3
0 / 0 USD
每月复制 99 USD per 
增长自 2025 0%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
8
盈利交易:
4 (50.00%)
亏损交易:
4 (50.00%)
最好交易:
15.82 EUR
最差交易:
-20.05 EUR
毛利:
51.08 EUR (2 676 pips)
毛利亏损:
-47.89 EUR (1 492 pips)
最大连续赢利:
2 (21.07 EUR)
最大连续盈利:
21.07 EUR (2)
夏普比率:
0.05
交易活动:
36.48%
最大入金加载:
1.15%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.10
长期交易:
5 (62.50%)
短期交易:
3 (37.50%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.40 EUR
平均利润:
12.77 EUR
平均损失:
-11.97 EUR
最大连续失误:
2 (-27.22 EUR)
最大连续亏损:
-27.22 EUR (2)
每月增长:
0.38%
算法交易:
50%
结余跌幅:
绝对:
12.24 EUR
最大值:
33.04 EUR (3.59%)
相对跌幅:
结余:
3.57% (32.88 EUR)
净值:
2.02% (18.56 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPYp 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPYp 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPYp 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +15.82 EUR
最差交易: -20 EUR
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +21.07 EUR
最大连续亏损: -27.22 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackBullMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

TOP REVERSION – EURUSD & GBPUSD M15

机构级均值回归系统，包含3种优化配置。经15,000次蒙特卡洛模拟验证。

业绩表现（回测 2022年1月至今）：

  • EURUSD Set 1 | Sharpe 2.66 | DD 14.32% | +232%
  • EURUSD Set 2 | Sharpe 3.71 | DD 13.57% | +320% SIGNAL CONNECTED
  • GBPUSD Set 3 | Sharpe 4.14 | DD 14.27% | +198%

核心特点：

  • 无网格、马丁格尔或加仓策略
  • 单次持仓
  • 每笔交易固定止损
  • 可选保本和追踪止损
  • 防跟单延迟功能

推荐设置：

  • 交易品种：EURUSD、GBPUSD
  • 时间周期：M15
  • 风险：每笔0.33% – 1%
  • 最低入金：$1,000

包含内容： EA (.ex5)、3个优化.set文件、蒙特卡洛PDF报告、免费更新及支持。

⚠️ 风险提示 交易涉及高风险，可能不适合所有投资者。过往业绩不代表未来表现。回测结果可能无法在实盘中复现。请勿使用无法承受损失的资金进行交易。


2025.12.26 21:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 20:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 02:14
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 03:17
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 10 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 14:31
Share of trading days is too low
2025.12.10 14:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.10 13:31
Share of trading days is too low
2025.12.10 13:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 18:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 18:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 18:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 18:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 18:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
ASHI ENGINE Live
每月99 USD
0%
0
0
USD
903
EUR
3
50%
8
50%
36%
1.06
0.40
EUR
4%
1:500
